SAN BENEDETTO – Di seguito, nel virgolettato, la lettera della professoressa Lina Lazzari al Prefetto dottor Carlo De Rogatis.

“La sottoscritta Pasqualina Lazzari, già assessore con delega alla Cultura presso il Comune di San Benedetto del Tronto, presa visione della Sua nota del 23/05/2023 relativa alla revoca degli assessori comunali, per Sua opportuna conoscenza, sottopone alla Sua attenzione quanto probabilmente Le è noto perché pubblicamente riportato.

La sottoscritta, con la presente, non intende contestare la scelta discrezionale del Sindaco Spazzafumo in quanto sua prerogativa, mentre ritiene che il Decreto Sindacale di revoca che allega unitamente alla successiva nota inviata a personale tutela, sia priva di motivazione politica esplicita mentre quella amministrativa adotta sia assolutamente e incontrovertibilmente contestabile non che lesiva del ruolo da me esercitato.

Ho ritenuto opportuno che nell’ufficio e nel ruolo da Lei rappresentato fosse messo a conoscenza di quanto sopra”