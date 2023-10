SAN BENEDETTO – Lina Lazzari rimette nelle mani del Sindaco le sue deleghe alla Cultura, Pubblica Istruzione, Università, Pari opportunità e Inclusione sociale, ma non si dimette dalla Giunta .

Questo quanto emerso nel corso della conferenza stampa convocata dall’ Assessore nella mattina del 19 ottobre, presso la sede dell’Associazione Pescatori.

“Io sono rimasta nonostante si mesi dopo l’insediamento e la mia delega come Assessore – asserisce Lina Lazzari – un Consigliere Comunale mi viene a dire che ha elaborato una strategia: che io dopo sei mesi, tenendo in considerazione la mia età e, soprattutto della sua strategia, io mi sarei dovuta dimettere ed entrare in Consiglio Comunale”

Non fa nomi la Lazzari, ma si fa presto a fare due più due; inoltre questa “strategia” non sarebbe applicabile perchè il gruppo “Rinascita Sambenedettese” al quale appartiene la Lazzari, non ha rappresentanza in Consiglio in quanto Umberto Pasquali e Martina De Renzis hanno abbandonato la lista per approdare, prima in “Viva San Benedetto”, poi al Gruppo Misto. Sarebbe anomalo un subentro della Lazzari, dato che non ci sarebbe nessuno della sua lista ad abbandonare la poltrona in consiglio.

“Sono Rimasta Nonostante un anno e mezzo fa mi sia stato detto che le feste importanti sono sul tuo capitolo di bilancio, ma tu non te ne devi occupare” prosegue l’Assessore che poi rilancia: ” Ho letto dai giornali la questione delle Frecce Tricolori, la cifra che era sui miei capitoli ,forse più correttamente doveva essere assegnata al Turismo, ma non è questo il punto: non ho mai contestato la bontà dell’evento, ma forse la gestione.”

Riguardo alla voce in bilancio riguardante il trasporto pubblico infine dichiara: “La mia è stata una forma di correttezza, rispetto allo svolgimento del Consiglio Comunale, il punto all’ordine del giorno era solo il bilancio”