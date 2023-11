REVOCA DELLA NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE – COMUNICAZIONE DEL SINDACO

Antonio Spazzafumo: “L’ex assessore Lina Lazzari non era più idonea a rappresentare l’indirizzo della giunta, pertanto si è deciso di revocare la sua nomina. Ci tengo a precisare che alla base non c’è nessuna valutazione personale e che ringraziamo Lina Lazzari per il lavoro svolto”.

Il primo cittadino riferisce in Consiglio comunale: “Entro la prossima settimana ci sarà la nuova nomina”. L’opposizione chiede di aprire il dibattito, ma la maggioranza pone il veto.

Nel video la reazione quasi incredula dell’ex assessora, alle parole di Spazzafumo.