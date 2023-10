FI.FA. SECURITY UNIONE RUGBY SAN BENEDETTO: Zazzetta, Pellei, Di Marcantonio, Del Prete, Valentini, Gianfreda, Paoloni, Alemanno, Alesiani, Di Bartolomeo, Castelletti, Perna, Tosti, Celani, Vaccari. A disp. Russo, Tallè, Laabar, Coppa, Di Maso, Nogueira, Palavezzati, Muratore, Kanye.

LIVORNO – Nella quarta partita di campionato, la Fi.Fa. Security Unione Rugby San Benedetto ha affrontato a Livorno la LundaX Lions Amaranto, ma nonostante l’ottima prestazione, ha chiuso con il punteggio a sfavore di 29-24 un match combattuto duramente fino alla fine.

Tutto il primo tempo vede i rossoblu in attacco, con azioni veloci, gioco in mischia e touche vincenti, ma senza riuscire a passare la difesa del Livorno, che invece segna i primi 3 punti su punizione. L’Unione Rugby continua ad attaccare e segna la prima meta con Vaccari, non trasformata, si susseguono poi altre 2 punizioni per il Livorno e 1 per gli ospiti, tutte trasformate, che chiudono il primo tempo sul 9-8 per gli Amaranto.

Nella ripresa, i ragazzi allenati da Lobrauco continuano a spingersi in attacco dimostrando quanto siano cresciute le capacità tecniche della squadra, continuando ad avere una netta superiorità in mischia. Dopo una punizione per Livorno trasformata e un uomo in meno in campo, i sambenedettesi realizzano un calcio di punizione con Perna, e nell’azione successiva riescono finalmente a segnare un’altra meta grazie a Paoloni, trasformata da Perna.

Negli ultimi 15 minuti di gioco, l’arbitro assegna altre 2 punizioni all’Unione Rugby calciate da Perna e 1 al Livorno, tutte trasformate, e sul punteggio del 15-24 per i rossoblu, le speranze sono alte. Ma il Livorno spinge in attacco ripetutamente, riuscendo a guadagnare un’altra meta e a trasformarla. Proprio sul finire del tempo, i sambenedettesi difendono duramente la linea dei 5 metri, ma l’arbitro decreta meta tecnica, chiudendo il match 29-24 a favore dei livornesi. Nonostante l’amarezza di una trasferta persa che poteva portare punti importanti per la classifica, resta la consapevolezza della crescita di tutti i giocatori e della padronanza del campo che ha dimostrato la squadra.

Il prossimo appuntamento per la Fi.Fa. Security Unione Rugby sarà domenica 12 novembre in casa contro gli Highlanders Formigine alle ore 14.30, campo Mandela.