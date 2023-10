FI.FA. SECURITY UNIONE RUGBY SAN BENEDETTO: Vaccari, Scarpantonio, Fulvi, Scipioni, Paoloni, Castelletti, Perna, Alesiani, Alemanno, Gianfreda, Valentini, Del Prete, Di Marcantonio, Pellei, Zazzetta, a disp. Russo, Tallè, Muratore, Coppa, Laabar, Fioretti, Tosti.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Terza partita di campionato per la Fi.Fa Security U.R. San Benedetto che sul campo Mandela ospita il club Firenze Rugby 1931, chiudendo con l’ottimo risultato di 45-11.

L’avvio del primo tempo vede Firenze spingere subito in attacco, con l’Unione Rugby che fatica a contenere le azioni e commette fallo, e i fiorentini segnano i primi 3 punti con un calcio di punizione. I sambenedettesi effettuano una touche vincente e scattano in avanti, ma sull’errore di un passaggio Firenze intercetta la palla e in contropiede segna meta, ma non trasforma. Nel primo tempo le azioni sono molto veloci e ripetute, e su una seconda touche conquistata, Alemanno sfonda la difesa e passa la palla a Zazzetta che segna la prima meta per i rossoblu, trasformata poi da Perna.

Gli affondi continui dell’Unione Rugby creano situazioni di attacco coordinato ed in seguito ad una mischia che spinge fino al limite dei 5 metri, la palla arriva nelle mani di Paoloni che va in meta e Perna trasforma. Gli animi si accendono e sull’attacco di Firenze, Valentini commette fallo e i rossoblu restano in 14 in campo, i fiorentini segnano il calcio di punizione guadagnando altri 3 punti, ma in seguito l’arbitro assegna un calcio anche all’Unione Rugby che Perna segna, chiudendo il primo tempo sul 17-11.

Nella ripresa, la squadra allenata da Leandro Lobrauco parte subito forte in attacco, e in seguito ad un’azione di sfondamento, Del Prete conquista una meta, trasformata da Perna. I rossoblu sono scatenati, giocano bene in mischia e touche, con qualche errore nel possesso palla, ma riescono ad andare in meta altre 3 volte, con Alemanno e Alesiani, tutte trasformate da Perna, vincendo una partita importante per 45-11.

L’appuntamento per la Fifa Security è per domenica 29 a Livorno contro i Lyons Amaranto nella 4° partita di campionato.