ROMA – Con uno straordinario mix di bellezze naturali, eccellenze enogastronomiche e lungimiranza imprenditoriale, anche quest’anno le Marche si confermano un punto di riferimento per il settore wedding in ambito nazionale e internazionale.

Un territorio unico nel suo genere, che abbina al meglio un’offerta turistica in grado di accogliere anno dopo anno migliaia di visitatori a un’eccezionale patrimonio naturale. Dal fascino senza tempo delle aree interne alla magia degli splendidi borghi marchigiani, senza dimenticare il potenziale attrattivo della costa adriatica, le Marche continuano a essere meta di escursioni e viaggi, ma anche di cerimonie e matrimoni.

Ogni anno, infatti, circa 8.000 persone scelgono le Marche come cornice del proprio giorno speciale, per un totale di quasi 4.000 matrimoni celebrati all’anno – con una lieve prevalenza del rito civile sulla cerimonia religiosa – e 80.000 invitati coinvolti, marchigiani e non, per un business in grado di movimentare 200 milioni di euro ogni anno.

Cifre che giustificano ampiamente la partecipazione delle imprese marchigiane delle cerimonie a Roma Sposa, che dal 19 al 22 ottobre metterà in mostra al Palazzo dei Congressi dell’Eur la più vasta ed aggiornata panoramica sul mondo del wedding.

Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione regionale, l’imprenditoria locale e le associazioni di categoria, ospiti nella mostra di settore più importante d’Italia, le aziende attive nel campo delle cerimonie e una delegazione di 25 wedding planner marchigiani offriranno ai visitatori un’anteprima dell’esperienza indimenticabile da vivere nelle Marche.

A cominciare dalla scelta della location, che in ambito regionale garantisce un ampio ventaglio di possibilità. Borghi, castelli, teatri, ville e dimore storiche rappresentano il fiore all’occhiello del wedding marchigiano, che per aiutare i futuri sposi nell’individuare il luogo ideale per coronare il proprio sogno d’amore può contare sul sostegno dell’Associazione Dimore Storiche Marche. Basterà un semplice clic, infatti, per ammirare da vicino i luoghi più suggestivi delle Marche e scegliere il migliore per ogni esigenza.

Location esclusive e sempre più originali, da abbinare ai sapori che da sempre fanno delle Marche un’autentica eccellenza in ambito enogastronomico. Protagoniste del comparto cerimonie anche le grandi firme del fashion marchigiano, con abiti, gioielli, calzature e accessori realizzati dai maestri della moda marchigiana, ambasciatori del Made in Italy conosciuti e apprezzati in tutto il mondo.

Da non sottovalutare, inoltre, l’apporto di alcune eccellenze regionali all’organizzazione di cerimonie ed eventi. È il caso, ad esempio, della filiera della carta di Fabriano, una scelta di indubbia qualità nell’ambito di inviti e partecipazioni alle cerimonie, sintomo di un entroterra vivace e ancora competitivo, nonostante le innegabili difficoltà legate al sisma e alla ricostruzione.

La straordinaria unità di intenti messa in campo da imprese, enti e associazioni di categoria fa è il segreto di una regione che, negli anni, ha dato vita a una filiera virtuosa, con un indotto economico in continua crescita e attivo trasversalmente in diversi settori produttivi e turistici, da valorizzare al meglio in un’esclusiva quattro giorni dedicata al mondo del wedding e delle cerimonie.

Tra gli appuntamenti in programma, grande attenzione riservata alla sfilata di sabato 21 ottobre, che alle ore 12 vedrà protagonisti in passerella alcuni tra i marchi più apprezzati della moda marchigiana.

D’altra parte, come ricordato anche dal giornalista Osvaldo Bevilacqua in uno dei suoi articoli, «l’Italia rappresenta una tra le nazioni più ricercate per il wedding tourism: le statistiche ci dicono che, ormai da diversi anni, quella dei matrimoni è diventata una robusta realtà economica, in grado di muovere un business da milioni di euro che porta vantaggi anche ai piccoli centri». È proprio il caso delle Marche, autentica perla del centro Italia, da conoscere e valorizzare ulteriormente sull’esclusiva vetrina di Roma Sposa.