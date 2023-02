MONTALTO DELLE MARCHE – Carla Eusebi, insieme a tantissimi altri professionisti dei matrimoni in Italia, ha appena concluso un anno memorabile per il settore. Le cerimonie rimandate a causa del Covid, sommate a quelle già previste per il 2022, hanno provocato un boom di matrimoni senza precedenti. Tutte le imprese di servizi per i matrimoni hanno lavorato senza sosta durante questa stagioneabbastanza insolita e hanno reso possibile la ripresa del settore. Adesso, Matrimonio.com, sito di riferimento per i matrimoni e parte del gruppo TheKnot Worldwide, grazie alle recensioni delle coppie che si sono sposate lo scorso anno, ha annunciato i nomi dei vincitori dei Wedding Awards 2023, che ogni anno premiano i migliori professionisti dei matrimoni. Quest’anno, inoltre, vogliono essere un omaggio a tutto il settore per il duro lavoro svolto. Uno di questi premi è stato assegnato a Carla Eusebi nella categoria Sposa e accessori.

Carla Eusebi ha ottenuto un totale di 17 recensioni nella vetrina digitale pubblicata sul sito Matrimonio.com e un punteggio di 4.9 su 5.0 assegnato dalle coppie che hanno usufruito dei suoi servizi per il loro matrimonio. Da oggi è anche visibile nel suo profilo su Matrimonio.com il bollino che ne riconosce la vincita di un Wedding Award 2023, un premio più che meritato e che include l’azienda tra le migliori del settore wedding in Italia, con un valore significativo per le coppie impegnate nei preparativi di nozze, in quanto rappresenta una garanzia e può fare la differenza nella scelta dei fornitori.

Modellista, stilista e sarta, Carla Eusebi opera nel settore Wedding dal 2007 e numerosi sono i traguardi già raggiunti e i progetti in cantiere.

Corsi da stilista e modellista, stage negli atelier e sartorie hanno fin da subito permesso a Carla di fare pratica e farsi strada nel settore. Nel 2013 ha frequentato un Seminario di Moda, in quello che era l’Atelier delle Sorelle Fontana, icone di classe e raffinatezza.

Al fine di migliorare la realizzazione dei suoi prodotti, curando il più possibile l’attenzione al dettaglio che contraddistingue i grandi marchi dell’Haute Couture, nel 2017 Carla ha dato il via alla grande svolta della sua vita, studiando nella capitale della moda: Milano!

“Studiare moda all’università è stato da sempre il mio sogno; mi affascinava l’idea di girare per grandi città con in mano i miei disegni”.

Ad oggi, si può dire che questo suo sogno nel cassetto si sta realizzando. Il suo atelier, infatti, lavora ormai non sono a livello nazionale ma anche internazionale.

Infatti, Carla Eusebi ha già realizzato abiti da sposa per clienti a Dubai e, di recente, per una cliente in Thailandia.

L’obiettivo è quello di rendere il marchio sempre più improntato all’internazionalità.