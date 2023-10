SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo varie voci circolate sui giornali, l’assessore alla Cultura Lina Lazzari decide di lasciare la Giunta, come riportato da una nota del Comune:

“Questa mattina l’assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione, Università, Pari opportunità, Inclusione sociale Lina Lazzari, in seguito ad un confronto con il sindaco Antonio Spazzafumo, ha preso la decisione di rimettere nella sua disponibilità le deleghe assegnatele.

Il Sindaco Spazzafumo ne ha preso atto e, ringraziando l’assessore Lazzari per la qualità del lavoro svolto in questi due anni, nelle prossime ore assumerà le decisioni conseguenti.”

Eletta con 76 voti, pur non rientrando in Consiglio, era stata scelta come rappresentante in Giunta della lista “Rinascita Sambenedettese”, gruppo rimasto senza rappresentanti in Consiglio dopo l’abbandono di Martina De Renzis ed Umberto Pasquali (91 voti a testa), passati prima al gruppo “Viva San Benedetto”, per poi approdare al Gruppo Misto. Sembra che dalla maggioranza non sia stato gradito il suo mancato intervento in consiglio a difesa dell’aumento delle spese del trasporto scolastico.