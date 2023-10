MONSAMPOLO DEL TRONTO – Nelle prime ore del pomeriggio di oggi, domenica 15 ottobre, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Benedetto del Tronto sono intervenuti lungo il RA 11 Ascoli-Mare, al chilometro 21 in direzione Ovest, per spegnere le fiamme che avevano avvolto il vano motore di una vettura alimentata a GPL. Dopo aver placato l’incendio i pompieri hanno messo in sicurezza l’intera zona, evitando il coinvolgimento della vegetazione a lato della carreggiata.