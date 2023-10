SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Circolo Nautico Sambenedettese ha conquistato un ottimo piazzamento ai campionati italiani di drifting per equipaggi, svoltisi dal 5 all’8 ottobre ad Ancona, per l’organizzazione del Club Amici del Mare. Il Team Sintonia, composto da Alex Radaelli, Miro Costantini, Fabrizio Magnoni e Franco Marucci, commissario Antonio Chiaromonte, ha conquistato il sesto posto al termine di una gara che ha fatto registrare il record di catture del team (che con ben 16 tonni rossi e 8 tonni alletterati è stato l’equipaggio con maggior numero di strike di tutta la competizione) e che ha visto molto probabilmente il numero più alto di sempre di combattimenti. Nel corso delle due manche disputate dai quarantasette equipaggi in gara, sono state registrate 534 allamate (agganciate all’amo, cioè) con un totale di prede valide di 461 pesci. Il principio delle competizioni federali di catch and release, ha portato al rilascio di tutto il pescato, una volta registrata la cattura, poiché la salvaguardia dell’ambiente è uno dei capisaldi delle gare di pesca della Fipsas, la federazione nazionale della pesca sportiva. Per la cronaca, il titolo nazionale è andato all’imbarcazione “Ginger” del Circolo Nautico di Pesaro, che ha preceduto “Blu Marlin A” del Circolo Nautico Migliori di Giulianova.