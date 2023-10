SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al “Riviera” per Samb-Fano, sfida valida per la 4a giornata di Serie D Girone F.

NOTE

Giornata di sole, campo non ancora in perfette condizioni. Samb in maglia rossoblu per la prima volta in questa stagione. Arbitra il signor Antonio Liotta di Castellammare. Dato ufficiale spettatori: 6041.

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE (4-4-2): Coco 03, Pagliari 04, Arrigoni, Tomassini, Alessandro (87′ Martiniello), Battista (65 Paolini), Barberini (78′ Romairone), Zoboletti 05, Pezzola, Sirri, Cardoni 04. All. Maurizio Lauro. A disp. Pinto 03, Scimia, Pietropaolo 03, Chiatante 04, Orfano 05, Lonardo 05.

ALMA JUVENTUS FANO (4-3-3): Viscovo, Pensalfini, Riggioni 04, Urbinati, Mancini 05, Tomassini, Allegrucci 03 (Cardinali 03), Gonzales (90’Zingaretti), Tenkorang (80′ Zammarchi), Zanni (62′ Badan), Malshi 04 (50′ Roberti 05). All. Marco Scorsini. A disp. Bellucci 06, Saponaro 06, Cannavaro, Antonioni 03.

ANGOLI 5-2

AMMONITI Allegrucci (F) Barberini (S) Pagliari (S) Pensalfini (F) Tomassini (S) Viscovo (F)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

4′ Primi minuti di studio tra le due squadre, con possesso a centrocampo ma nessuna verticalizzazione.

5′ Prima sgasata di Battista sulla sinistra che si guadagna una punizione dalla trequarti.

6′ Arrigoni mette in mezzo, Viscovo esce e blocca in due tempi con un brivido.

8′ Contrasto aereo tra Sirri e Tenkorang, punizione Samb che ora prova a prendere campo.

10′ Primo corner rossoblu guadagnato da Pagliari, ma la difesa ospite libera.

11′ Arrigoni calcia dal limite, alto. Buon approccio dei ragazzi di Lauro.

14′ Gran contropiede gestito da Cardoni, che premia il taglio di Alessandro con un filtrante. Palla leggermente troppo lunga, Viscovo esce e blocca.

16′ Si affaccia per la prima volta il Fano in attacco e si guadagna un angolo sotto la Nord. I rossoblu liberano, Riggioni calcia da fuori ma non trova la porta.

18′ Ammonito Allegrucci per aver strattonato Cardoni per la maglia. Punizione Samb dal vertice destro dell’area.

19′ Arrigoni la mette sul secondo palo a cercare Tomassini, ma il suo colpo di testa finisce alto.

21′ BATTISTA SFIORA IL GOL: cross pennellato di Zoboletti che pesca Battista in area, colpo di testa a fil di palo.

24′ Sul fronte opposto ci prova Zanna da fuori. Palla in curva.

28′ PAGLIARI DAL LIMITE: Viscovo salva il Fano alzando la sfera in angolo.

34′ Battista in mezzo per Alessandro che prova il tiro al volo, palla alta di poco.

35′ Altra punizione guadagnata da Battista, Arrigoni pronto al cross dalla trequarti. Salgono le torri per colpire. Cardoni calcia ma la mette sull’esterno della rete.

37′ Solo Samb in attacco adesso. Altro cross di Battista per il colpo di testa di Tomassini. Blocca Viscovo.

40′ Azione fotocopia di tre minuti fa. Ancora Tomassini di testa, stavolta alto di un nulla.

43′ Ancora Samb in avanti, Barberini può andare in due contro due ma sbaglia il passaggio che avrebbe messo Alessandro davanti alla porta.

45′ VISCOVO SONTUOSO: Alessandro calcia un rigore in movimento ma il numero 1 granata si oppone con i piedi.

45+2′ Solo Samb nel primo tempo, ma il Fano chiude tutto. Ancora 0-0.

SECONDO TEMPO

45′ Al via la ripresa con un cross di Pagliari bloccato da Viscovo.

48’Altra punizione dalla trequarti guadagnata dalla spina nel fianco Battista, Arrigoni mette sul secondo palo ma il Fano libera ancora.

53′ Si sporca i guantoni Coco: triangolazione tra Riggioni e Allegretti con quest’ultimo che libera il mancino. Centrale.

62′ SAMB VICINA AL GOL: cross di Cardoni perfetto per Alessandro tutto solo a centro area. Il suo colpo di testa sfiora il palo sinistro.

65′ Punizione Fano. Cross di Gonzales respinto coi pugni da Coco.

68′ Gara molto spezzettata ora, coi giocatori del Fano che non perdono occasione di far scorrere il cronometro ad ogni fischio arbitrale.

75′ CALCIO DI RIGORE PER LA SAMB: fallo di Urbinati su Tomassini.

76′ Rigore parato. Alessandro prende la rincorsa e incrocia col destro. Respinge Visconti. Si resta sullo 0-0.

80′ Sinistro di Cardoni a giro, alto.

85′ SIRRI SFIORA LA TRAVERSA: cross di Arrigoni per il capitano che di testa mette alto di un nulla.

89′ Fano tutto rinchiuso in difesa a protezione dello 0-0.

90′ Assegnati 5′ di recupero.

90’+3 Forcing finale dei rossoblu, ma c’è una carica sul portiere ospite che resta a terra e guadagna secondi.

90’+3′ Punizione Samb dalla trequarti, tutti in area per provare a colpire. Ma nulla di fatto.

90’+5′ Finisce qui, 0-0 tra Samb e Fano, un pareggio stretto per i rossoblu.