SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per Samb-Campobasso al Riviera.

NOTE

Bellissima giornata di sole, campo in ottime condizioni e pubblico delle grandi occasioni. Prima dell’ingresso in campo delle squadre, la sfilata del settore giovanile rossoblu (video). Spettatori 8’228.

FORMAZIONI

SAMB (4-3-3): Ascioti 04, Zoboletti 05, Sbardella (55′ Battista), Pezzola, Pagliari 04 (75′ Pietropaolo 03), Arrigoni, Scimia (67′ Fabbrini), Barberini, Cardoni 04 (55′ Chiatante 04), Senigagliesi, Tomassini (87′ Martiniello).

All. Maurizio Lauro. A disp. Coco 03, Sirri, Bontà, Toure 05.

CAMPOBASSO (3-5-2): Esposito 05, Di Filippo, Di Nardo, Lombare 04 (65′ Serra 03.), Abonckelet (57′ Grandis), Bonacchi, Maldonado, Pontillo 04, De Cerchio (70′ Coquin), Parisi 04 (85′ Pacillo 04), Romero (65′ Gonzales).

All. Rosario Pergolizzi. A disp. Di Donato 04, Lambiase 05, Rasi, Persichini

ANGOLI 4-4

AMMONITI Di Filippo (C) Battista (S) Esposito (C) Grandis (C) Martiniello (S)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

1′ Inizia il match, Samb che attacca verso la Curva Sud occupata dagli ospiti.

4′ Primo squillo Samb, Senigagliesi libera il destro a giro dal limite, alto non di molto.

7′ Punizione dalla trequarti guadagnata da Scimia per la Samb, sugli sviluppi però la sfera termina direttamente sul fondo.

15′ GRANDE OCCASIONE SAMB: Cardoni arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone basso e teso, Scimia in area piccola mette alto calciando al volo.

17′ Cross di Arrigoni con una parabola insidiosa, Esposito non si fida della presa e mette in corner.

18′ Tiro dalla bandierina preda del portiere molisano.

20′ Contatto a palla lontana tra Scimia e Di Filippo, si scaldano gli animi.

25′ Buona azione di Senigagliesi che arriva sul fondo ma poi sbaglia l’ultimo passaggio.

26′ Primo corner del Campobasso. Ravvisato un fallo in attacco, palla ad Ascioti.

30′ Punizione dalla trequarti per la Samb, giallo a Di Filippo. Schema che manda al tiro Senigagliesi, ma la sfera termina alta.

31′ Sulla sponda opposta, Parisi tenta il sinistro dai 25 metri. Palla in curva.

32′ Ci prova anche Di Nardo, destro docile tra le braccia di Ascioti.

35′ Angolo Samb. Senigagliesi mette in mezzo sul primo palo ma Esposito esce e blocca con personalità.

40′ Gol Campobasso. Lombare arriva sul fondo da sinistra e mette in mezzo, Abonckelet di testa in tuffo batte Ascioti. Molisani avanti alla prima vera azione pericolosa.

44′ Campobasso vicino al raddoppio, Maldonado pesca con un filtrante Di Nardo, destro di prima su cui Ascioti mette i guantoni. Corner.

45′ Sull’angolo seguente, Anonkelet di testa va vicino alla doppietta personale.

45+2′ Finisce senza ulteriori emozioni il primo tempo. 0-1 il parziale.

SECONDO TEMPO

50′ Angolo Campobasso. Direttamente tra le mani di Ascioti.

52′ Pagliari lancia Senigagliesi che arriva sul fondo ma poi perde un altro pallone.

55′ ESPOSITO SALVA TUTTO: cross di Pagliari teso da sinistra per Tomassini, piattone destro del 9 a botta sicura, Esposito nega il pari con i piedi.

59′ Cross di Bonacchi da destra, Ascioti esce e blocca in presa.

60′ ESPOSITO MOSTRUOSO: Senigagliesi funambolico in area dribblia due uomini e calcia col sinistro sul secondo palo. Esposito ancora salvifico.

70′ Coquin appena entrato libera il destro dal limite, palla altissima.

75′ “Pallaccia” persa da Arrigoni a centrocampo, che manda in porta Coquin, miracolo di Ascioti che salva tutto in uno contro uno.

76′ TRAVERSA DI TOMASSINI: che sfortuna per la Samb! Di testa il numero 9 fa tremare il montante, sulla ribattuta Fabbrini tenta il tap-in, ma i molisani ribattono.

80′ Coquin ancora pericoloso con una soluzione personale. Destro a giro di poco sopra l’incrocio.

85′ Ammonito Esposito per perdita di tempo.

87′ Punizione dal vertice basso dell’area di rigore per la Samb, sugli sviluppi l’arbitro ravvisa una carica sul portiere.

90′ Concessi 6′ di recupero.

90+1′ Angolo Samb, Senigagliesi crossa ma la sfera è troppo lunga per tutti.

90’+2′ Cross di Senigagliesi da destra, Martiniello stacca di testa ma Esposito blocca.

90’+3 Coquin vicino al raddoppio, gran destro dai 16 metri, Ascioti in corner.

90’+4 Sugli sviluppi del corner il Campobasso perde palla, ma i rossoblu non riescono a sfruttare la ripartenza.

90’+5 Ammonito Martiniello per una sbracciata su Di Nardo, ora il gioco è molto spezzettato.ù

90’+6 Rosso a Battista, dopo un’entrata in ritardo su Grandis. La Samb chiude in 10 uomini.

90+6′ Finisce qui, Samb-Campobasso 0-1.