Di Walter Del Gatto

ASCIOTI: 7 Per due volte salva il 2-0 per gli ospiti con due buoni interventi, si dimostra sempre sicuro in ogni circostanza dimostrando buone doti tecniche e di posizionamento. Bravo anche nella gestione del pallone nelle ripartenze.

PAGLIARI: 6 Partita senza sbavature da parte del terzino, cerca di proporsi con la sua velocità ma l’impostazione di gioco non lo favorisce.

PEZZOLA: 6 Ormai una sicurezza in difesa, bravo sempre ad accorciare sull’attaccante di turno, oltre che in fase di impostazione, una colonna anche per il prossimo anno.

SBARDELLA: 5,5 Non fa una brutta partita, ma non riesce ad alzare la linea difensiva per comprimere gli avversari sotto di un goal, anche nel gol subito lento nel coprire le zone nevralgiche del campo.

ZOBOLETTI: 5 Purtroppo le ultime partite non lo vedono brillante come il girone di andata, sbaglia molti appoggi così come nella gestione della palla risulta troppo macchinoso, molto meglio da centrale difensivo.

SCIMIA: 5,5 Bene nei primi 20 minuti a fungere da centrocampista avanzato capace di proporsi in alcuni inserimenti interessanti e contrastare le ripartenze avversarie, si perde con il passare del tempo giocando troppo poco con la testa alta.

BARBERINI: 5,5 Sul piano fisico si fa sentire soprattutto sulle palle alte, certo che da lui ci si aspettava qualcosa in più sul piano offensivo in cui è risultato troppo spesso impacciato e prevedibile.

ARRIGONI:5 Troppo lontano dalla palla spesso e volentieri, anche lui sta risentendo di un campionato basato solo sulla sue capacità. Commette due gravi errori, il primo sul goal del Campobasso non andando a chiudere sul centrocampista avversario e nel secondo tempo si fa rubare una palla che poteva costare il 2 a 0.

CARDONI: 5 I primi 10 minuti illude i 7000 tifosi della Samb con due ottime giocate di poter essere l’uomo in più in questa partita, in realtà si addormenta nel proseguo scomparendo dalla scena come spesso ci ha abituati.

FABBRINI: 5 Le sue qualità servono a poco se non le mette a servizio della squadra, il suo ingresso è sembrato aver peggiorato la fase offensiva in quanto viene a prendere palla a centrocampo e il più delle volte la trattiene in modo infruttuoso.

SENIGAGLIESI: 6 Corre tanto, spesso riesce a superare il diretto avversario ma poi si perde negli ultimi 20 metri dove manca di qualità necessaria per concretizzare quanto creato in precedenza, sfiora un goal capolavoro grazie ad un miracolo del portiere del Campobasso.

TOMASSINI: 6 Per oltre un tempo crea poco e niente poi l’entrata di Battista lo vede rigenerato catapultandosi su ogni buon traversone del compagno di squadra, sfortunato quando una sua incornata impatta contro la traversa.

BATTISTA:6 L’unico a creare situazioni di una certa pericolosità con i suoi cross tagliati, viene espulso ingiustamente per due falli penalizzati oltre modo.

MARTINIELLO: S.V.

CHIATANTE: S.V. Di Solito i giocatori che non giocano mai si fanno entrare nelle fasi di vantaggio, lui sfortunato a giocare in una partita in parte compromessa da una gestione poco felice.

LAURO: 5 Spesso ha visioni tutte sue nella gestione delle partite, la Samb paga un impostazione tattica nata male dalle origini e gestita spesso in modo abbastanza personale, come quando nell’occasione di un calcio di punizione dalla trequarti sostituisce Tomassini con Martiniello nell’ultimo quarto d’ora ovvero toglie l’unico che stava mettendo in difficoltà la difesa del Campobasso con le palle alte, sotto di un goal probabilmente anziché inserire un compassato Fabbrini poteva perseguire le due punte che insieme hanno sempre fatto bene nelle poche volte che hanno giocato, capisce a fine campionato che Zoboletti potrebbe fare il difensore e che da terzino non aveva più carburante per essere efficace, la lentezza di pensiero spesso si nota anche dagli stessi giocatori durante le partite dimostrandosi il più delle volte prevedibili e inefficaci.