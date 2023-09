MONTALTO: Montenovo, Tassotti, Voltattorni, Kaja, Bejtja, Silvestri, Ruggeri, Carboni, Matricardi, Gabrielli, Cinaglia. A disposizione: Capecci, Pelliccioni, De Angelis, Ciarrocchi, Angelini, Borrello, Ciucani. Allenatore Speca

GROTTAMMARE: Beni, Genovese, Ferrari, De Cesare, Gibbs, Traini, Porfiri, Camela, Mattioli, Di Nicolò, Pomili. A disposizione: Pasquali, Scarpelli, Abbruzzetti, Bellini, Medori, Franchi, Capriotti, Zanibi, Carminucci. Allenatore Poggi

Marcatori: 23′ pt Gabrielli (M), 34′ pt Ferrari, 45′ pt Cinaglia (M), 57′ st Gibbs (G), 72′ st Pomili (G).

MONTALTO – Esordio al cardiopalma per il Grottammare, che espugna in rimonta il difficilissimo campo di Montalto al termine di un match dalle mille emozioni.

La squadra di casa è protagonista di un ottimo inizio di gara, con il funambolo Ruggeri che mette in grande difficoltà la retroguardia biancoceleste: il vantaggio arriva grazie a un rigore trasformato da Gabrielli. Il Grottammare non ci sta, reagisce con veemenza e trova il pari con una zampata del difensore Stefano Ferrari sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

I colpi di scena nella prima frazione non finiscono mai: il difensore Silvestri è espulso per doppia ammonizione, ma il Montalto ha la forza di riportarsi di nuovo avanti con una bella azione finalizzata da Cinaglia. La reazione del Grottammare, nella ripresa, è rabbiosa: complice la superiorità numerica, gli uomini di mister Poggi chiudono gli avversari nella loro area di rigore. Il pareggio arriva ancora su calcio piazzato, con Ferrari in veste di assistman e Gibbs bravissimo ad anticipare il portiere.

Il gol che vale 3 punti è una perla di Pomili che, ben lanciato da Franchi in campo aperto, dribbla il portiere e conclude di destro. L’acquazzone finale non spegne l’entusiasmo del Grottammare, che porta a casa i 3 punti su un campo che si rivelerà difficilissimo per ogni formazione.