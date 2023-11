Offida United: De Benedettis, Vagnoni, Di Pasquale, Peroni, D’Angelo, Benini, Giudici, D’Angelo Andrea, Di Nardo, Funari, Peroni.

A disposizione: D’Angelo Stefano, Cocci, Funari Gianmarco, Salaris, D’Ercoli, Simonetti Luca, Marinucci, Camela, Simonetti Christian. Allenatore Romandini

Grottammare: Beni, Donzelli, Polini, Guenci, Ferrari, Gibbs, Zanibi, Camela, Mattioli, Pomili, Di Nicolò.

A disposizione: Pallotta, Traini, Genovese, Carminucci, Fatajo, Abbruzzetti, Bellini, Liberati, Capriotti. Allenatore Poggi

Marcatori: 23’st Di Nicolò (G), 25’st Peroni (OU), 28’st Di Nicolò (G)

Cronaca

OFFIDA – Il Grottammare ottiene tre punti importantissimi in casa di un’Offida tenace e mai doma. La squadra allenata da mister Poggi è padrona del campo fin dalle prime battute, collezionando addirittura tre pali nel solo primo tempo con Gibbs e Zanibi.

Nella ripresa il forcing biancoceleste porta al gol di Paolo Di Nicolò, ma l’Offida non molla mai e trova il pari su una mischia su calcio piazzato finalizzata da Peroni. La reazione del Grottammare è veemente e in pochi secondi ci pensa ancora Paolo Di Nicolò, capocannoniere del girone, a regalare i tre punti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al triplice fischio esplode la gioia degli ospiti, che ottengono un successo preziosissimo su un campo che sarà ostico per tutte le avversarie.