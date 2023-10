REAL ELPIDIENSE: Genga, Ferroni, Ferramondo, Morelli, Mariani, Petrucci, Zancocchia, D’Ambrogio, Brunelli, Pierbattista, Ciferri.

A disposizione: Ascenzi, Franca, Fares, Cozzi, Di Ruscio, Agostini, Mercuri, Rakipi, Bracciotti. Allenatore Zancocchia

GROTTAMMARE: Beni, Donzelli, Porfiri, Polini, Ferrari, Gibbs, Franchi, Camela, Ottaviani, Pomili, Di Nicolò.

A disposizione: Pallotta, Abbruzzetti, Zanibi, Fatajo, Carminucci, Liberati, Genovese, Traini, Guenci. Allenatore Poggi

Marcatori: Di Nicolò (G)

Cronaca

Il Grottammare centra il terzo successo consecutivo in casa di una coriacea Elpidiense. I biancocelesti di mister Poggi hanno il merito di approcciare benissimo la gara, con Federico Porfiri abile a ispirare il fantasista Di Nicolò: l’ex Monterubbianese salta il portiere e appoggia comodamente in rete il pallone che vale tre punti.

L’Elpidiense prova a riacciuffare la gara ma non riesce a creare occasioni importanti; il Grottammare amministra con sicurezza e sfiora il bis con Pomili: alla fine è 0-1, un risultato importante per una squadra che si presentava alla partita con diversi titolari fuori per infortunio.