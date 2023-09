SAN BENEDETTO – L’assemblea dei soci del CAAP – Centro Agroalimentare del Piceno ha rinnovato i propri vertici. Al termine dei lavori assembleari, infatti, è stato eletto nella carica di Presidente l’avvocato Paolo Vulpiani, mentre il vice presidente sarà Roberto Giacomini. Confermata nella carica di amministratore delegato la dott.ssa Francesca Perotti. Eletto anche il nuovo Collegio Sindacale che sarà composto da Luigi Gagliardi (presidente), Luigi Prevignano e Alessandra Fazi.

L’amministratore delegato, Francesca Perotti, ha detto: “Il nuovo vertice del CAAP Centro Agroalimentare Piceno coniuga perfettamente il concetto di continuità senza tralasciare elementi di novità che saranno in grado di apportare nuove idee necessarie per definire le strategie di sviluppo dell’ente per i prossimi anni. I risultati conseguiti dall’ex consiglio di amministrazione sono stati tenuti ampiamente in considerazione da parte dei soci che hanno voluto definire la composizione del nuovo vertice del Caap: tra questi, anche il risanamento dei costi dell’ente con conseguente chiusura in utile degli ultimi quattro bilanci, unitamente alla serie di progetti realizzati tanto da portare la Regione Marche e il Comune di San Benedetto a inserire il centro tra le infrastrutture strategiche per lo sviluppo del territorio”.

Ha proseguito: “Nel contempo, registriamo l’inserimento di nuove figure che avranno il compito, in base alle loro esperienze e competenze, di dare nuova linfa alla crescita del CAAP. Da parte nostra, uno dei primi impegni del consiglio di amministrazione sarà definire la squadra dei manager ai quali verrà affidato il compito di tradurre nella realtà le decisioni assunte dal consiglio di amministrazione. Definito l’organigramma, ci metteremo subito al lavoro per dare attuazione ai progetti che sono già in cantiere. Tra questi, mi preme ricordare il progetto legato al PNRR sul tema dello ‘Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo’. L’importo dell’agevolazione richiesta è pari a 7.819.699 euro e verrà interamente coperto dall’intervento previsto dall’Unione Europea. Infatti, l’investimento previsto dal Centro Agroalimentare Piceno e finanziato completamente grazie ai fondi dell’Unione Europea per il Next Generation EU si concretizzerà con la realizzazione di un parco fotovoltaico di 1,348 MW”.