CUPRA MARITTIMA – Torna, per il terzo anno consecutivo, il 16 e 17 settembre prossimi, il collegiale che raduna nel caratteristico centro balneare oltre 20 campioni italiani: atleti che, nella Sala Polivalente cuprense, si alleneranno per completare e definire la squadra azzurra pronta a volare a Faro, in Portogallo, per i Mondiali Wako.

Il Collegiale è organizzato dal Team Cipriani e dal Comitato Regionale Marche e, come spiega il Presidente Antonio Cipriani, “costituisce, ormai, un appuntamento fisso per i nostri Azzurri: un modo per essere vicini ai nostri ragazzi che dovranno affrontare atleti provenienti da tutto il mondo dal 18 al 26 novembre e che, in questo modo, iniziano a calarsi nella atmosfera agonistica”.

La Nazionale Italiana Federkombat/Coni “punta a un mondiale da protagonista – sottolinea il vicepresidente e commissario tecnico, Riccardo Bergamini – consapevole dell’altissimo livello tecnico di tutti i partecipanti ma cosciente che gli Azzurri ce la metteranno tutta per portare sul podio il tricolore. Le nostre ragazze e i nostri ragazzi saranno guidati dai direttori tecnici Paolo Liberati per il full contact, Gianpietro Marceddu e Stefano Paone per il k1, Raffaele Cipriani e Biagio Tralli per la Low kick, Insieme vivranno una settimana di gare impegnative senza risparmiarsi e, come già dimostrato nelle scorse edizioni, rappresentando, ancora una volta, l’altissimo valore della Kickboxing Italiana”.

“Siamo felici di patrocinare e ospitare per il terzo anno consecutivo la nazionale di kickboxing – commentano il sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni, e l’assessore allo Sport, Remo Lelli -. Per noi è importante promuovere lo sport e, attraverso questo, riuscire anche a dare visibilità e far conoscere la nostra bella località. Grazie a questa iniziativa molti tra atleti e membri dello staff provenienti da diverse parti d’Italia arriveranno a Cupra in un periodo di bassa stagione. Siamo ormai un portafortuna per i ragazzi ai quali, alla vigilia del campionato mondiale che li attende a breve, facciamo un grosso in bocca al lupo”.