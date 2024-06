SAN BENEDETTO – Sabato 22 giugno, alle 12 in sala consiliare, il vicesindaco Antonio Capriotti riceverà il pluricampione mondiale di kickboxing e muay thai Jordan Valdinocci, in questi giorni a San Benedetto del Tronto per tenere uno stage di formazione dedicato agli atleti di sport full contact.

Laureatosi campione nei tornei mondiali WKU 2021 e ISKA 2023 e 2024, ha conquistato il podio più alto in diverse competizioni internazionali tra cui il Tournoi du Dragon di Pessac del 2020 ed è tra i pochi italiani a essere nel ranking della K1 World GP di Tokyo.

Valdinocci è anche allenatore di MMA e collabora da diversi anni con atleti e realtà di punta del settore degli sport di combattimento. Insieme al sindacato di polizia SIULP e al 28° reggimento “Pavia” dell’Esercito Italiano, conduce un progetto pilota per l’insegnamento di tecniche di difesa personale ai membri delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine.

È attivo anche nel sociale, con progetti che lo vedono nelle scuole, al fianco dei giovani a rischio e di atleti paralimpici.