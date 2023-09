SAN BENEDETTO – Il fotografo sambenedettese Emanuele Santori ha aggiunto una nuova “freccia” all’arco della comunicazione promozionale della riviera delle palme e del Piceno. Il professionista rivierasco, infatti, ha confezionato un articolo per la rivista “La Freccia”, firmandone il testo e corredandolo con delle foto molto rappresentative sul rapporto tra ferrovie e percorsi ciclistici, due argomenti a lui da sempre molto cari.

La rivista è un mensile che viene distribuito gratuitamente su tutti i treni ad alta velocità che corrono lungo le linee nazionali di Ferrovie dello Stato Italiane ed è quindi uno strumento di promozione dall’altissima incisività. «La collaborazione come free lance con La Freccia, rivista delle FS Italiane – ha detto Santori – è iniziata quest’anno sotto l’impulso del mio amore per i treni, con la pubblicazione di un’immagine relativa al Giro d’Italia di ciclismo, altra mia grande passione, realizzata nei pressi di Pedaso. Da sempre fotografo il nostro territorio per lavoro e per hobby e lo amo profondamente, ritenendolo di straordinaria bellezza nella sua unicità, che sta nel condensare in pochi chilometri il mare, la collina e la montagna.

La conseguenza naturale è stata quella di proporre un lavoro che potesse raccontare ad un pubblico nazionale un aspetto del Piceno, vissuto secondo una modalità che io stesso ho usato, cioè quella di fare escursioni in cui l’andata fosse percorsa in bicicletta ed il ritorno in treno. Abbiamo piste ciclabili bellissime, in particolare quella di San Benedetto che è ormai famosa in Italia e oltre, grazie alla Tirreno-Adriatico, che la costeggia ogni anno durante l’ultima tappa. In un momento in cui il cicloturismo è in forte crescita – ha concluso – mi è sembrato un bel modo di raccontare la nostra terra, invogliando i lettori a visitarla».

L’articolo si intitola “Il Piceno a ritmo slow” ed è aperto da una foto panoramica che mostra la pista ciclabile del territorio, incastrata tra il mare e la ferrovia, proprio mentre transita un treno regionale del modello “Jazz”, adibito anche al trasporto delle biciclette al proprio interno. Sfogliando il resto dell’articolo, spiccano le colorate immagini del porto di San Benedetto, del vialetto in stile liberty di Grottammare, della scenografica Piazza del Popolo e dell’Abazia dei Santi Benedetto e Mauro di Monsampolo, tutti incantevoli luoghi del Piceno raggiungibili con l’accoppiata treno più bici. La rivista, che sarà diffusa in questi giorni sui principali treni italiani, è consultabile anche sul sito www.fsnews.it.