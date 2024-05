Di Annalisa Signorile

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quest’anno 22 squadre ognuna delle quali composte da 22 corridori, si sono inscritte al Giro d’Italia. Sono partiti con la prima tappa sabato 4 maggio da Vanaria Reale a Torino, percorrendo già i primi 140 km di questa competizione tanto attesa. Arriveranno a Roma domenica 26 maggio, concludendo così il Giro d’Italia 2024. Ma andiamo per gradi, domani si terrà la 12° tappa, la competizione avrà come punto di partenza Martinsicuro paese in provincia di Teramo, posta lungo la costa adriatica con un suggestivo lungomare, gli atleti partiranno proprio da lì. La gara inizierà nel territorio abruzzese (qui le info su orari e viabilità), per poi percorrere nella terra marchigiana passando per cittadine di rilevata importanza come per esempio, San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche, Recanati,Osimo, Mondolfo per poi giungere all’arrivo a Fano, città d’arte incastonata tra le colline e l’Adriatico, dove in viale Antonio Gramsci sarà situato il finish line.

In queste tappe si notano nomi prestigiosi e favoriti della corsa, indubbiamente uno è quello Tadej Pogacar, campione sloveno ma ai nastri di partenza troviamo anche il britannico Geraint Thomas (vincitore del Tour de France 2018), il colombiano Nairo Quintana (1° al Giro d’Italia nel 2014), i francesi Julian Alaphilippe (campione del mondo per due anni di fila) e Christophe Laporte (campione d’Europa in carica) e ultimo ma non meno importante, l’azzurro Filippo Ganna (già vincitore in carriera di 6 tappe al Giro d’Italia).

Tanti chilometri e ancora tante tappe da svolgere per aggiudicarsi il titolo in carica che ha attualmente lo sloveno, Primož Roglič.

Non ci resta che fare il tifo per i nostri azzurri e come si dice in questi casi,“che vinca il migliore!”