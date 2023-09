VENEZIA – Doppia presentazione per Paolo Consorti alle Giornate degli Autori alla Mostra del Cinema di Venezia. La proiezione del suo corto “Giardino Cielo Terra” e le anticipazioni sul nuovo lungometraggio “La Sindrome di Copertino”, con Giobbe Covatta e Stefania Rocca.

Paolo Consorti ha presentato la proiezione del cortometraggio “Giardino cielo terra”, ambientato nel Borgo Storico Seghetti Panichi di Castel di Lama, da lui diretto da Paolo Consorti e scritto con Emanuele Mochi. Il corto, che fa parte del progetto “6 dimore in cerca d’autore”, un viaggio tra le bellezze delle dimore storiche delle Marche raccontate attraverso il cinema, è interpretato da Rebecca Liberati, Cristiano Caldironi, Andrea Caimmi, Cecilia Menghini, Roberto Rossetti e Alessia Raccichini. Lo stesso regista ha quindi annunciato in anteprima le news sul suo nuovo lungometraggio, da lui stesso scritto e diretto, “La sindrome di copertino”, che sarà interpretato da Giobbe Covatta e Stefania Rocca.

“Sono molto contento – dichiara Paolo Consorti – dell’apprezzamento ottenuto alla proiezione del mio corto ‘Giardino cielo terra’ alla Giornata degli Autori. È stata anche l’occasione per anticipare il prossimo lungometraggio, con il saluto live dei miei protagonisti Stefania Rocca e Giobbe Covatta. Ringrazio la produzione Piceni Art for Job, la Fondazione Marche Cultura, la Film Commission e la Regione Marche per avermi scelto come testimonial del fortunato progetto 6 Dimore in cerca d’autore”.