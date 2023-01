CUPRA MARITTIMA – Questa sera, martedì 10 gennario, torna al Margherita con una produzione e realizzazione tutta made in Piceno, il regista sambenedettese Paolo Consorti con il suo quarto lungometraggio Acqua alle corde. Il film uscito ufficialmente lunedì 9 gennaio nelle sale, è stato già selezionato in diversi festival internazionali Capri, Hollywood Film Fest e Lift-Off Session 2023. Un film realizzato con il sostegno di Regione Marche, Marche Film Commission – Fondazione Marche Cultura, i Comuni di Montalto, Colli del Tronto e Offida, oltre che Fondazione Carisap, Amat e i Comuni di Grottammare, Cossignano e Ripatransone. Stupefacente il cast, che vede come protagonista l’emergente attore ravennate Cristiano Caldironi, insieme ad Ezio Iachetti nei panni di Papa Sisto V, Elio nei panni di un cantastorie, Giobbe Covatta in quelli di un parroco di paese e Natasha Stefanenko in quelli di una ‘donna della discordia’. Nel film anche Vito (nome d’arte di Stefano Bicocchi), Rebecca Liberati, Stefano Nosei, Guenda Gloria, Fabrizio Apolloni, Valeria Romanelli, Roberto Rossetti, Andrea Caimmi, Debora Bianco, Mirco Abbruzzetti, Pier Massimo Macchini e Rocco Ciarmoli.

Sinossi: Montalto 2021, in occasione della storica ricorrenza dei 500 anni dalla nascita di Papa Sisto V, il sindaco del paese natio del famoso pontefice ingaggia un autore marchigiano di musical religiosi, Angelo Santini, per realizzare uno spettacolo ispirato alle famose vicende papaline. L’evento creerà scompiglio nel borgo. L’appuntamento è per questa sera martedì 10 gennaio alle 21,15 saranno presenti il regista Paolo Consorti, gli attori Cristiano Caldironi e Rebecca Liberati, coordina Lucilio Santoni. Tutte le info sul sito del cinema www.cinemamargherita.com