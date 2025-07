SAN BENEDETTO – Paolo Consorti, affermato artista sanbenedettese, torna nella sua città dopo 25 anni con una mostra ad hoc: Buono Bello e Benedetto, un ciclo di opere creato appositamente per l’occasione con un protagonista assoluto, San Benedetto Martire, patrono della città.

Il Santo appare nell’opera di Consorti come una statua animata che si muove nello scenario di una San Benedetto i cui simboli sono raccontati con devozione ed ironia, rappresentato in primo luogo come patrono dell’accoglienza e della solidarietà.

Paolo Consorti cerca di incoraggiarci a credere che siamo anche spirito, e ad agire per le cause in cui crediamo superando il limite di noi stessi nella quotidianità delle cose semplici: il lavoro, la pesca, il gioco, il mare, un gatto, una passeggiata, il paesaggio marino.

La mostra è una dedica alla città da parte dell’autore, che con una narrativa nuova visualizza l’anima di San Benedetto, tra tradizione e futuro. Con Buono Bello e Benedetto Paolo Consorti torna alle sue origini, con un tocco in più di affettività che aggiunge alla sua arte, già celebrata in gallerie e musei italiani e internazionali, una leggerezza inedita ed irripetibile.