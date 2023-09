Vigilia Samb-Atl. Ascoli, capitan Alex Sirri: “Il calore della piazza ci dà la carica. Indossare la fascia nel Tempio del Tifo sarà un’emozione”

"Ho giocato in piazze calde come Brindisi e Cerignola, ma qui ho trovato un pubblico caloroso come non mai, con tanta voglia di riscatto. Daremo tutto per non deludere il nostro dodicesimo uomo in campo"