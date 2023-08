SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella serata di giovedì 24 agosto si sono radunati, al campo Nelson Mandela, migliaia di nostalgici millennials per uno degli eventi più frizzanti dell’estate 2023, il Teenage Dream Party.

Nelle proposte sapienti del San B. Sound è rientrato anche questo evento strepitoso, con l’organizzazione di Best Eventi.

Il team del Teenage Dream Party ha coinvolto e caricato a dovere la folla. Hanno ballato e si sono divertiti insieme ai presenti sulle note di canzoni che hanno fatto la storia degli anni 2000. Una vera e propria discoteca sui generis e un po’ vintage. Dalle canzoni di Britney Spears, a quelle dei cartoni della Disney, passando per i gioielli di Disney Channel: Camp Rock, Hannah Montana e High School Musical. Un patriottico spazio è stato riservato a Checco Zalone, Tiziano Ferro e Gigi D’Alessio con Anna Tatangelo.

L’atmosfera si è fatta ancora più surreale quando è salita sul palco la “diosa, ùnica, bonita” Brenda Asnicar, conosciuta per il ruolo di Antonella ne Il Mondo di Patty. Come il genio della lampada, ha portato il pubblico indietro negli anni, l’ha fatto riscoprire bambino senza barba, più basso o con la frangetta tagliata dalla mamma la domenica mattina. Si è esibita con “Gasolina” e “Tango lloròn” dalla serie argentina. Ha, poi, cantato le canzoni “Agua” e “Guerrera” dal suo album Bandida Records.

Un grande evento e un’emozione ancora più grande è stata quella di poter cantare insieme canzoni destinate altrimenti solo alle camerette e alle cuffie nostalgiche. Cantare in così tanti, quasi urlando, canzoni che non sarebbero mai state cantate in un simile contesto. Fra la folla non solo i testimoni diretti di anni almeno d’argento, ma anche quelli indiretti delle nuove generazioni. Un modo immediato e diretto di tornare piccoli, di far cantare il bambino interiore.

Tutti insieme, proprio lì sul prato innaffiato nel tardo pomeriggio, abbiamo provato sensazioni diverse, nuove eppure familiari e lontane. Con quelle canzoni e quell’energia, i trenta ci facevano meno paura. Si tratta di un’esperienza da ricordare con cura e gratitudine.