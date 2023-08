CUPRA MARITTIMA- Tanti gli eventi in programma a Cupra Marittima dal 25 al 31 agosto, in occasione della festa di San Basso, patrono della città, a cura del comitato festeggiamenti San Basso, della parrocchia San Basso e dell’amministrazione comunale.

Si comincia venerdì 25 agosto alle ore 21,30 con “I Varie Età Live Show Band”, che porteranno sul palco tutti i più grandi successi italiani e stranieri dagli anni ’50 ad oggi. Sabato 26 agosto, invece, sempre alle ore 21,30, sarà la volta del tributo dedicato ai Queen con il concerto “Regina – The Queen experience”, mentre domenica 27 agosto, alle ore 18,30, è in programma un aperitivo in onore di San Basso con dj Giampy e alle ore 21,15, presso la Pieve di San Basso alla Civita, si terrà la memoria del rinvenimento del Corpo del Santo, cui seguirà la solenne processione al mare con la reliquia del Patrono, accompagnata dal Corpo bandistico “Città di San Benedetto del Tronto”, e la Santa Messa presieduta dal vescovo Monsignor Carlo Bresciani con la benedizione del mare e il ricordo dei caduti; chiuderà la serata lo spettacolo pirotecnico “La barca di fuoco”.

Negli stessi giorni Cupra ospiterà anche la 22ª sagra degli gnocchi ai frutti di mare nella Pineta Martiri delle Foibe. Gli stand apriranno alle ore 18,30, come pure la pesca a premi presso la Sala Polivalente.

Per partecipare alle iniziative è possibile usufruire anche del servizio navetta gratuito.

Due gli appuntamenti, invece, del Cupra Musica Festival: il concerto all’alba del violinista Valentino Alessandrini, sabato 26 agosto alle ore 6,00 al Koko Beach, e il concerto “Morricone e Puccini in Jazz” della banda Barsotti martedì 29 agosto, alle ore 21,30, a villa Vinci Boccabianca.

Si chiude, inoltre, con “Racconti di Zafferano” il festival CU.P.R.A dentro e fuori le mura, che mercoledì 30 agosto, alle ore 20, presso lo chalet Gabbiano, propone uno spettacolo con cena a base di paella preparata dall’attrice Maria Pilar Pérez Aspa. La prenotazione è obbligatoria all’ufficio Iat o ai numeri: 0735779193 – 3534106942.

Altri appuntamenti sono previsti presso il parco Archeologico Naturalistico Civita: domenica 27 agosto, dalle ore 17,30, un pomeriggio dedicato al benessere olistico; giovedì 31 agosto, alle ore 19, le Letture al Parco organizzate dalla biblioteca comunale di Cupra Marittima e poi, alle ore 21,30 in piazza Possenti, lo spettacolo della scuola di ballo New Planet Dance 2000.

Per i più piccoli, infine, il Grande Teatro dei Burattini, a cura di Heros Salvioli, venerdì 25 agosto alle ore 21,30 presso la pineta centrale-lungomare Nazario Sauro, e il Fantastico Mondo dei Burattini, a cura di Palamortara, mercoledì 30 agosto alle ore 21, 30 in piazza Unità d’Italia.