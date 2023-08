Di Silvia D’Emidio

GROTTAMMARE – Lo chalet Bagno delle Sirene è il primo a conquistare la Certificazione Iso 13009, nota anche come “Turismo e servizi connessi. Requisiti e raccomandazioni per il funzionamento della spiaggia”, esplicitamente dedicata agli stabilimenti balneari.

In particolare, questa certificazione è focalizzata ad attestare le concessioni con un elevato livello di qualità dell’offerta e che adottano politiche di gestione aziendale incentrata sull’ecosostenibilità, sull’accessibilità, sull’attenzione al cliente e sulla sicurezza. Le norme Iso sono definite dall’International Organization for Standardization, un ente internazionale che delinea requisiti specifici per i sistemi di gestione della qualità all’interno delle aziende, e sono elaborate dall’Uni, l’Ente italiano di normazione che declina queste norme generali e flessibili agli specifici settori aziendali. La certificazione Iso 13009, dunque, è stata studiata appositamente per gli stabilimenti balneari italiani. (Fonte: MondoBalneare.com)

Il Sindaco di Grottammare, Alessandro Rocchi, si dice fiducioso anche in ottica della direttiva Bolkestein e delle aste del 2024. “Questo è un titolo che fa ottenere più punti alla società che gestisce lo stabilimento, spero che diventi un’aspirazione anche per gli altri operatori turistici. Potrebbe aiutare ad evitare che qualcuno da fuori venga a prendere le nostre concessioni“.

Il Vice sindaco Lorenzo Rossi sostiene che per il Comune questa certificazione è motivo di orgoglio: “l’idea di turismo a cui la città aspira è di qualità, come ente cerchiamo di ottenere più certificazioni e bandiere possibili, quando collaborano anche i privati, la sinergia che si viene a creare è ottima“.

Si ringrazia Gabriele Merli della Cooperativa Adriatica per l’accordo favorevole al gestore.