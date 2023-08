SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa, domenica 6 agosto, con la cerimonia delle premiazioni, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, la settima edizione del San Benedetto International Film Festival, organizzato dall’associazione Serpente Aureo, con la direzione artistica dell’autrice, sceneggiatrice e regista Olga Merli, in collaborazione con la cooperativa “Piceni Art for Job“. La serata è stata condotta dall’attrice Antonella Ciocca.

Testimonial d’eccezione di questa serata conclusiva l’attrice Caterina Misasi e l’attore e regista Pietro Bontempo, che hanno consegnato alcuni dei più importanti premi e hanno riservato bellissime parole al Festival e alla città di San Benedetto. “Sono molto contenta di essere qui a San Benedetto, dove non ero mai stata prima e che ho avuto l’occasione di vedere. Ringrazio il Serpente Aureo, Olga Merli, Andrea Giancarli e a tutto lo staff – ha commentato la Misasi. ” Amo molto queste zone cui sono legato da tanti bei ricordi – ha affermato Bontempo. “Sono lieto che qui a San Benedetto ci sia un festival di cortometraggi ed è importante mantenere questa tradizione per dare l’opportunità a molti giovani registi di farsi conoscere“.

Significative e incisive le parole della direttrice artistica e presidente di giuria, Olga Merli, che, nel suo breve discorso introduttivo, ha parlato della potenza comunicativa e della forza iconica del cinema con i suoi molteplici linguaggi e le sue variegate sfaccettature, dei messaggi che il San Benedetto International Film Festival intende trasmettere, a partire dal cinema come inclusione e come lente di ingrandimento di tematiche sociali impattanti, anche in virtù di quella che è la mission del Festival, ovvero dare voce a tutte le voci del mondo, fino al cinema come volano di promozione del territorio, grazie al progetto abbracciato quest’anno dal Film Fest “6 dimore in cerca d’autore“, che vuole valorizzare il nostro patrimonio storico, artistico e architettonico attraverso il cinema, in cui non deve avvenire una delocalizzazione emozionale delle location, come purtroppo accade, ma, al contrario, un connubio tra il prodotto cinematografico e le radici culturali del territorio. Ha, infine, ricordato il concorso letterario “Midnight dream“, uno spazio importante ricavato all’interno del Festival, dove la potenza visiva, magica e ancestrale del cinema si fonde con l’esaltazione della poetica delle parole, sempre allo scopo di divenire espressione tangibile di valori, sogni, speranze.

I premiati del concorso letterario “Midnight dream” sono stati:

terza classificata per la saggistica: Maria Cristina Flumiani con “Film e registi di oggi e di ieri”

secondo classificato per la saggistica: Fabio Giordani con “Le ansie sociali e le distopie degli anni ’80 – il film 1997 fuga da New York”

primo classificato per la saggistica: Francesco Bia con “Goffredo Parise e il cinema”

prima classificata per la poesia: Daniela Febbraro con “Il film più bello”

Questi i premi assegnati ai cortometraggi in concorso:

Premio Menzione Speciale a “La confessione” di Giuseppe D’Angella e Simone D’Alessandro

Premio Menzione Speciale a “Terzo tempo” di Stefano Monti (progetto “6 dimore in cerca d’autore“)

Premio Menzione Speciale a “Marrobbio” di Damiano Impicciché

Premio Menzione Speciale a “La ruota” di Giordano Viozzi (progetto “6 dimore in cerca d’autore“)

Premio Menzione Speciale a “L’ultima festa” di Matteo Damiani

Premio alla Carriera a Giovanni Storti per “Il grande Méliés”

Premio Migliore Colonna Sonora a Enrico Pieranunzi per “L’allaccio”

Premio Migliore Fotografia a “La fornace” di Daniele Ciprì

Premio Miglior Editing/Montaggio a “Cinema?” di Andrea D’Andrea e Davide De Masi

Premio Casting a Lodo Guenzi, Eleonora Giovanardi, Elena Cotta per “Mentre tu non c’eri” di Maurizio Rigatti

Premio Miglior Film straniero a “Free fall” di Emmanuel Tenenbaum

Premio Miglior Film di Animazione a “My grumpy grandpa” di Anthony Komi Messan

Premio Young Adult a “Linfa vitale” di Fausto Franchi

Premio Cine Inchiesta al documentario “Tutto è qui” di Silvia Luciani

Premio Historica docu-fiction a “Giuseppe Garibaldi eroe leggendario” di Silvia Monga

Premio Thalia a “La cortese” di Federica Biondi (progetto “6 dimore in cerca d’autore“)

Premio Rainbow a “Singing in front of the Colosseo” di Cristina Ducci

Premio Decima Musa a “Chlorine” di Thanos Psichogios

Premio Migliore Sceneggiatura a Mattia Caprilli e Francesca Nozzolillo per “Reginetta” di Federico Russotto

Premio Miglior Regia a Eitan Pitigliani per “Sissy”

Premio Miglior Corto a “I giorni delle arance” di Matteo De Liberato