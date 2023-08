GROTTAMMARE – La novità del Teatro Canzone approda nell’estate della perla dell’Adriatico. Lunedì 7 agosto, alle ore 21:30, spazio al celebre artista Andrea Rivera, tra i massimi esponenti del neo movimento cantautorale italiano.

Attore e personaggio televisivo italiano esordisce, con i suoi interventi comici, nelle trasmissioni “Parla con Me” di Serena Dandini e nello spettacolo “The Show Must Go Off“. Brillante anche nel mondo del cinema italiano, grazie alla partecipazione nel film di Andrea Costantini, “Dentro la Città” e nell’opera di Giorgio Capitani, “Il Generale dalla Chiesa“.

Dal 2013 è conduttore del Festival del Primo Maggio di Taranto, a fianco di Valentina Correani e Valentina Petrini. Mentre, dal 2020, ricopre il ruolo di inviato di Striscia La Notizia, affrontato con coraggio tematiche sociali e di interesse pubblico con il personaggio di Riverider. Un artista poliedrico, amato sui social, capace di affermarsi nel mondo artistico contemporaneo, ispirandosi a miti intramontabili come Gaber, Jannacci, Battiato e Gaetano. Un “personaggio” tutto da scoprire nel suo essere diretto fra professionalità e genuinità.

Introduce la kermesse la showgirl Paulina Pieprzka, con welcome musicale a cura di Bherny Novelli ed Elettrica Essenza, accompagnata da Luca Baldassarri. Sono tutti talenti rigorosamente grottammaresi.

Un ringraziamento va a quanti si sono prodigati per realizzare questo progetto, uno dei tanti che impreziosiscono la nostra estate. Un’occasione per divertirsi in maniera irriverente, ma anche riflessiva.

L’ingresso all’evento è gratuito. Organizzato dall’Associazione Policulturale Artistic Picenum insieme alla Città di Grottammare. Per tutte le informazioni contattare il numero 347 540 6630.