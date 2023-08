SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo il messaggio di cordoglio del sindaco Antonio Spazzafumo, dopo la notizia della scomparsa dello storico farmacista sambenedettese Ermanno Tomassini.

La scomparsa del dottor Ermanno Tomassini è una grave perdita per tutta San Benedetto.

Fondatore della più antica farmacia della nostra città, stimato professionista la cui capacità è stata fondamentale per il benessere di molti concittadini nel corso degli anni, è stato punto di riferimento della comunità sambenedettese anche al di fuori dell’ambito professionale.

Il suo contributo per San Benedetto è stato infatti espresso anche attraverso la sua attività sociale, sia a titolo personale, sia come membro del locale Rotary Club.

Desidero quindi esprimere le mie più sentite condoglianze ai famigliari e la profonda gratitudine dell’Amministrazione comunale tutta per il grande impegno profuso dal dottor Tomassini durante tutta la sua vita.