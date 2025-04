SAN BENEDETTO – Il Sindaco e l’Amministrazione comunale incontreranno nella sala consiliare le società sportive che hanno conquistato la promozione nelle rispettive discipline secondo questo calendario:

– Venerdì 2 maggio alle ore 10: la U.S. Sambenedettese che ha conquistato la promozione in serie C di calcio

– Mercoledì 7 maggio alle ore 18: Unione Rugby San Benedetto che ha conquistato la serie A di rugby

– Martedì 13 maggio alle ore 10: World Sport Academy che ha conquistato la serie A2 di ginnastica artistica femminile