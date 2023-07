Incredibile. Mi dicono che su Facebook ci sono commenti che mi riguardano. Io non ci vado per principio perché, chi vuol dialogare con me, ha la possibilità di farlo da 14 anni su www.rivieraoggi.it.

Dai racconti della mia redazione, a parte la maggioranza silenziosa (il 99%), ho notato che alle mie 3-4 domande, a considerazioni e fatti molto chiari, nessuno ha risposto nel MERITO ma solo in modo vago e spesso contraddittorio, rispetto a quanto è successo alla Samb negli ultimi quasi settant’anni.

E magari mi facciano sapere se c’è qualcosa di falso in quello che ho scritto. Anche perché ho affermato che nei miei riguardi sono state dette falsità orripilanti. Smentitemi. Altrimenti il vostro silenzio è d’oro. Grazie.