ALBA ADRIATICA – Proseguono senza soluzione di continuità i controlli dei Carabinieri volti a garantire sicurezza e legalità nel territorio della Val Vibrata per la stagione estiva. Segue la nota dell’Arma:

«Nel fine settimana compreso tra venerdi 14 e domenica 16 Luglio i Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica, hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio, volto a contrastare tutti quei reati e violazioni amministrative connessi al fenomeno della c.d. “movida”.

Sono stati altresì effettuati mirati controlli nei confronti di individui pregiudicati residenti nella giurisdizione e sottoposti a misure restrittive.

Complessivamente sono stati controllati 147 mezzi e circa 300 persone, il servizio con finalità prettamente preventive ha avuto anche risvolti repressivi infatti:

Nella serata del 14 Luglio i Carabinieri della Stazione di Sant’Egidio alla Vibrata hanno arrestato una giovane pregiudicata che aveva rubato profumi ed altra merce, per l’importo complessivo di circa 1500 Euro, presso il negozio “Tigotà”. La taccheggiatrice è stata fermata subito dopo essere uscita dal negozio dai militari dell’Arma, tempestivamente intervenuti in loco dopo la segnalazione telefonica di una commessa, insospettita dalla condotta della donna. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita.

Nella mattinata di sabato 14 Luglio i Carabinieri di Martinsicuro hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal G.I.P. di Teramo, su conforme richiesta della locale Procura, a carico di un pregiudicato del luogo, già sottoposto agli Arresti Domiciliari. La misura cautelare è scaturita in seguito all’accertamento, da parte dei militari della Stazione, di plurime violazioni della misura degli arresti domiciliari.

Nella stessa mattinata i Carabinieri della Stazione di Campli hanno effettuato una perquisizione finalizzata alla ricerca di sostanze stupefacenti nei confronti di un pregiudicato della zona, già ristretto agli arresti domiciliari. L’attività di polizia giudiziaria ha consentito di rinvenire presso l’abitazione dell’uomo circa 34 grammi di Eroina e 2 grammi di Cocaina, suddivisi in numerosi dosi pronte allo spaccio, nonchè materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. L’uomo è stato quindi tratto in arresto.

Nella notte tra sabato e domenica, grazie al simultaneo impiego di diverse pattuglie, in seguito ai numerosi controlli alla circolazione stradale e presso i locali della Movida, sono poi state denunciate all’A.G. tre persone.

I Carabinieri della Stazione di Alba Adriatica hanno deferito un uomo sorpreso alla guida di un’auto senza patente in quanto precedentemente ritirata.

I Carabinieri del N.O.R.M. hanno deferito un uomo sorpreso alla guida della sua auto con un tasso alcoolemico superiore al consentito. Nei suoi confronti è altresì scattata il ritiro della patente ed il sequestro del veicolo.

In fine gli stessi carabinieri del N.O.R.M. hanno denunciato un pregiudicato albanese. L’uomo, sebbene sottoposto alla misura del “Foglio di Via Obbligatorio” da Alba Adriatica emesso dal Questore di Teramo lo scorso anno, aveva infatti deciso di trascorrere comunque la serata presso uno dei locali della movida albense.

Nei piccoli comuni e nelle frazioni isolate i Comandanti di Stazione hanno raggiunto e si sono intrattenuti con anziani che abitano da soli al fine di far sentire forte la presenza dei Carabinieri anche in questo periodo estivo e nel contempo mettendoli in guardia da vili soggetti che architettano truffe nei loro confronti.

Tali servizi, messi in atto dalla compagnia Carabinieri di Alba Adriatica, continueranno per tutta l’estate e saranno intensificati nel corso dei fine settimana al fine di garantire il sereno svolgimento delle ferie a chi ha deciso di trascorrere un periodo di riposo nel litorale compreso tra Martinsicuro e Alba Adriatica».