SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Torna Fish, l’Ittiturismo di Elvio Mazzagufo che nel 2005 rappresentò la prima esperienza di attività svolta da un pescatore a terra nel campo della ristorazione.

Torna, ma con una formula nuova, gestita dal figlio Louis che propone un aperitivo a base di pesce in spiaggia, al tramonto, mentre si ascolta della buona musica. Perché Louis è un affermato Dj che ha lavorato per diversi anni ad Amsterdam nelle migliori discoteche dopo che l’attività di ristorazione, Fish Villaggio di pescatori, nel 2015 è diventata “Il vecchio e il mare”, una casetta per le vacanze che offre ai suoi ospiti l’uscita in barca per il ritiro delle reti e una deliziosa cena cucinata da Elvio col pesce pescato.

Rappresenta un’ altra possibilità offerta dalla Legge che equipara l’ittiturismo all’agriturismo e dà al pescatore la possibilità di integrare il proprio pescato con l’attività a terra. Elvio Mazzagufo ha colto sin dal primo momento questa opportunità e insieme alla pescaturismo, ha avviato l’ittiturismo, primo e unico in tutta la fascia adriatica. La normativa infatti consente al pescatore che è in possesso di un’ abitazione o di uno spazio in concessione (magazzino o altro), di esercitare la ristorazione o di dare ospitalità.

Lo spirito della legge è quello di dar modo ai pescatori di integrare il reddito proveniente dall’attività di pesca notoriamente in crisi. Pioniere nel settore, Elvio Mazzagufo , dopo un travagliato iter burocratico , ha realizzato una caratteristica struttura in legno sul lungomare di Grottammare dove ha deliziato il palato di molti supportato dal figlio Louis.

Si potrà trascorrere qualche ora al tramonto, con i piedi affondati nella sabbia, mangiando qualcosa che profuma di mare preparato da Elvio, sorseggiando un drink e ascoltando buona musica . L’ inaugurazione di questo nuovo percorso è il 9 luglio prossimo dalle ore 19 presso il Villaggio dei pescatori sul Lungomare di Grottammare.