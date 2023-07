SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche quest’anno l’Amministrazione comunale organizza, per i residenti, viaggi di andata e ritorno per due settimane, da lunedì 28 agosto a sabato 9 settembre, verso gli stabilimenti termali di Acquasanta Terme. Possono partecipare tutti i cittadini residenti a San Benedetto del Tronto.

Gli ultraottantenni con problemi di salute e/o di deambulazione, invalidi, disabili che necessitano di particolari precauzioni e/o assistenza possono partecipare esclusivamente con un accompagnatore/operatore professionale. I minorenni possono prendere parte solo se accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci. L’accompagnatore sarà tenuto al pagamento del trasporto.

La quota di partecipazione individuale è di € 50,00 da pagarsi a mezzo di bonifico bancario (IBAN IT58N0847424400000000005069) o con carte di credito o debito presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. La quota comprende il trasporto andata e ritorno ad Acquasanta Terme e un servizio di navetta dal parcheggio dei bus all’ingresso della Stazione Termale per 12 giorni, escluse le domeniche.

Ogni partecipante dovrà inoltre presentare adeguata prescrizione del medico di base con data non anteriore a 60 giorni precedenti l’inizio delle cure, redatta con sistema informatico e indicante il numero dei cicli di terapie da effettuare. Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro lunedì 31 luglio. Verranno accolte solo le prime 50 domande pervenute all’Ente nel periodo di vigenza dell’avviso.

Nell’eventualità di domande in eccesso rispetto alla disponibilità del mezzo (o dei mezzi) messo a disposizione, si terrà conto, per l’elaborazione della graduatoria, dell’ordine di ricevimento cronologico attestato dal protocollo della domanda. Le domande pervenute oltre il termine saranno eventualmente prese in considerazione solo per l’esaurimento dei posti disponibili.

Il modello di domanda è disponibile sul sito del comune di San Benedetto del Tronto (percorso L’Amministrazione → Altri Avvisi Pubblici) oppure presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e il Servizio Politiche Sociali. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Settore Politiche Sociali, Welfare del Cittadino e Sviluppo Strategico, chiamando i numeri 0735/794482 ; 0735/794259 ; 0735/794518 o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, al numero 0735/794555.