San Benedetto Calcio, ecco il primo rinforzo in difesa: arriva l’ex capitano delle Giovanili dell’Empoli Leonardo Pezzola

Il classe 2002 nasce come difensore centrale e può ricoprire anche il ruolo di terzino destro. Per lui un passato anche nell'Arezzo, nel Piacenza e nel San Donato Tavarnelle in Serie C

di Valerio Fagioli