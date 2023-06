GROTTAMMARE – Pochi giorni più tardi rispetto all’inaugurazione del nuovo lungomare era stata aperta anche l’area a gradoni davanti al Circolo Tennis F. Beretti. Turisti e residenti hanno subito colto l’occasione per sedersi, rinfrancarsi e, anche, scattare selfie.

Molti avranno pensato che anche in quel punto i lavori si fossero conclusi. Al vedere nuovamente la transenne i più avranno supposto un danno o qualche incidente.

Gli addetti ai lavori hanno gentilmente fatto chiarezza. I lavori in quell’area non sono ancora stati conclusi. Le transenne sono state accantonate, sempre per ragioni gestionali e operative ed ora sono state riposizionate per poter dare “l’ultima mano”.

Nel dettaglio, dev’essere sistemato il verde, ma soprattutto i gradoni devono essere levigati e dipinti al fine di raggiungere la fattura dell’altra zona similare più centrale nella passeggiata. La tabella di marcia prevede il termine in questo weekend o poco oltre. Non resta che sperare nel buon tempo affinché la vernice asciughi. Si richiede la collaborazione di tutti nel rispetto dei lavori che si stanno svolgendo. Gli addetti, infatti, hanno segnalato che molte persone oltrepassano le transenne.

Lecito è chiedersi, però, se nell’arco di un mese non ci sia stata nessuna occasione per portare a termine il tutto.