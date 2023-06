PICENO – L’estate 2023 dell’Artistic Picenum partirà sabato 24 giugno, presenziando a due appuntamenti del circuito cineasta italiano. Il corto “Anna”, interamente ambientato a Grottammare, sarà proiettato in Campania, nella celebre rassegna Visioni Dionisiache. Lo short movie “L’ultimo saluto”, invece, sarà protagonista a Roma, al Garbatella Outsider FilmFest, condotto dall’attrice Carlotta Galmarini.

Due produzioni, la prima dedicata al tema dell’Alzheimer e l’altra alla violenza di genere, che hanno visto l’Artistic Picenum collaborare insieme a personalità brillanti e professionali. Si tratta del regista Vincenzo Palazzo e delle attrici protagoniste Daria Morelli, Lea Mornar e Clizia Fornacier.

Nel weekend del 15 e 16 luglio, poi, si torna nel Piceno, nell’affascinante scenario dell’Anfiteatro delle Fonti di Ripatransone. Andranno in scena due importanti spettacoli di opere sceniche, dedicate al mondo dell’umorismo nazionale nella neo manifestazione Fonti di Risate. Nel dettaglio, calcheranno il palco Francesco Paolantoni con “Ancora?!” e Valentina Persia con “Ma che te ridi?!”.

Il 4 agosto a Pedaso spazio alla super comicità di Luciano Lembo, apprezzato showman, in tournée nazionale farà tappa nelle Marche con il suo ultimo spettacolo dedicato all’arte della risata.

Due gli appuntamenti, infine, anche a Grottammare, nella centrale Piazza Pericle Fazzini. Il 7 agosto andrà in scena il cantautore ed artista romano, Andrea Rivera, inviato rivelazioni di Striscia la Notizia e volto celebre del concerto del Primo Maggio di Taranto. Il 15 agosto si festeggerà con l’energia della band pop rock Distretto 13.

Nel parterre delle conduzioni anche miss Marche 2020 Lea Calvaresi, le cantanti Paulina Pieprzka e Martina Gasparrini, volti emergenti e gradevolmente apprezzati nel panorama dell’ entertainment rivierasco.

Giuseppe Cameli, presidente dell’ente policulturale, aggiunge: «Voglio ringraziare tutto lo staff associativo perché è riuscito a contribuire in maniera encomiabile alla programmazione di un’ offerta diversificata. L’impostazione abbraccia svariati generi artistici con delle novità, rivolgendosi al pubblico dei più giovani e non. Credo sia un dovere mettersi al servizio del proprio territorio e della sua comunità, dedicando il proprio tempo libero ad impreziosire, con la propria conoscenza, il già ricco cartellone degli eventi piceni. Ringrazio le città di Grottammare, Ripatransone e Pedaso per la costante fiducia concessaci, le realtà a noi vicine, Danzarte Academy e Straripani. Invito, con piacere e nella speranza di donare della sana leggerezza, tutti i turisti alle nostre manifestazioni».

Non abbiate paura di affidare le vostre serate estive, con le loro emozioni, a chi porta nel suo cuore il nostro territorio con tutte le sue bellezze. Encomiabile è l’obiettivo non solo di coinvolgere le realtà più piccole, ma anche di portarle in giro per la penisola.

Per ogni dettaglio con rispetto alle manifestazioni, chiamare il numero 3475406630.