MONTEFIORE DELL’ASO – È raccolta in uno scatto fotografico la giornata impegnativa ma gratificante dei ragazzi e delle ragazze dell’Associazione giovanile “Collettivo 27”. Venerdì 2 giugno a Montefiore dell’Aso si è svolta la seconda edizione del RadicArti Festival, evento culturale emergente organizzato dalla neonata associazione montefiorana che da un anno punta a reinstaurare i legami sociali fra le persone che partecipano ai propri eventi, sfruttando il luogo da sempre adatto allo scambio di idee e al confronto: la piazza.

“La nostra organizzazione nasce dalla necessità di riportare le persone a comunicare dopo un periodo di grande disgregazione come la pandemia, che per due anni ci ha tenuti in casa e ha ridotto i rapporti umani al contatto telematico, contribuendo a minare la socializzazione e ad affievolire la partecipazione attiva dei giovani nella comunità paesana”, continua il gruppo: “Il nome che abbiamo voluto dare all’evento fonde insieme le parole radici e arti, questo perché il nostro impegno é volto principalmente alla cura dei nostri luoghi, del territorio a cui siamo legati e di cui troppo spesso non si ricerca la storia. Purtroppo i borghi italiani corrono il rischio di diventare, a causa della disabitazione, dei tristi luoghi di villeggiatura perdendo le varie realtà particolari che danno sempre vita nuova alle mura medievali. Noi vorremmo contrastare questa tendenza portando un fermento culturale giovanile nel paese, infondendo nei nostri coetanei la voglia di ricercare la bellezza attraverso le arti e l’impegno sociale, con la consapevolezza che la terra in cui mettiamo le nostre radici, che sia natía o acquisita presuppone un legame stretto tra noi e tutte le altre vite che la abitano ed è per questo che c’è bisogno di collaborare per un bene comune.”

Salutandoci, i giovani e le giovani dell’associazione vi invitano a seguire tutti i loro appuntamenti sui social alla pagina “Collettivo VentiSette”. Per luglio è previsto un mese sportivo, in collaborazione con il CSI di Montefiore, nei cui fine settimana si terranno tornei di calcio balilla umano (1 luglio) e freccette (7 luglio), una gara ciclistica (9 luglio) ed un convegno sullo sport (23 luglio).

A novembre verrà riproposto il Festival Cuscino, rassegna cinematografica tenuta nella sala proiezioni del Polo Museale di San Francesco.