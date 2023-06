MONTEPRANDONE – Questa settimana ci sarà l’ultimo appuntamento del corso di fotografia organizzato dall’associazione Mosso Piceno Odv La bottega della Fotografia.

L’evento “Socio Mosso” si terrà mercoledi 7 Giugno alle ore 21 presso la Nuova Sala Riunioni di Centobuchi di Monteprandone e avrà come autore Simone Petrelli che nel corso di una serata ad ingresso libero mostrerà i suoi lavori. Simone Petrelli nasce a San Benedetto del Tronto nel 1979, residente a Carassai, dal 2015 vive ad Acquaviva Picena. Muove i primi passi nella fotografia nel 2008 quando prende in mano la sua prima reflex e inizia a dedicarsi allo studio sia come autodidatta sia frequentando diversi workshops tenuti da professionisti del settore. La fotografia diventa nel tempo una vera e propria passione che lo porterà ad approcciare svariati generi fotografici, dal paesaggio al ritratto, dal teatro allo still life.

Nel 2020 insieme ad altri fotoamatori fonda l’associazione “Mosso Piceno Odv- La bottega di fotografia” nel comune di Monteprandone di cui è Presidente. L’associazione si pone lo scopo di riunire appassionati e professionisti del settore nel tentativo di divenire un punto di riferimento per la fotografia nel sud delle Marche. Per seguire le attività dell’associazione si può seguire il gruppo Facebook “Mosso Piceno” https://www.facebook.com/groups/187046925732377 o la pagina Instagram “Mossopiceno” https://www.instagram.com/mossopiceno/