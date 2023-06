SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questa mattina, presso la Sala Consiliare del Comune, si è tenuta la conferenza stampa di resentazione del “27° Festval dell’Arte sul Mare.”

Il Festival, infatti è nato nel 1996 con il nome di “Scultura Viva” con la direzione artistica ed orga­nizzativa dell’Associazione culturale “l’altrArte”, che ancora oggi ne cura la realizzazione.

Da allora, ad eccezione del 2006, “Scultura Viva” si è svolta ogni anno, per una settimana, nel mese di giu­gno e ad ogni sua edizione, hanno partecipato otto artisti, tra nazionali ed internazionali, che hanno realiz­zato sculture ad alto e bassorilievo sulle facce dei bloc­chi frangiflutto allineati lungo la passeggiata del molo sud della città.

Nel 2012 “Scultura Viva” ha cambiato il nome, diven­tando: “Pittura & Scultura Viva” ed aprendo le porte alla pittura murale degli street artists. Nello stesso anno, visto il gran numero di opere ormai presenti, il molo sud ha preso il nome di MAM, Museo d’Arte sul Mare. Dal 2017, il simposio è diventato “Festival dell’Arte sul Mare” con l’obiettivo di aprirsi ad altre esperienze arti­stiche. Oggi il Museo conta 188 sculture realizzate da 183 artisti di 40 nazioni diverse provenienti dai 5 continenti.

L’evento artistico inizierà il 3 giugno con l’inaugurazione alla Palazzina Azzurra della mostra “Interpretare” del Gruppo Earth e “La barca con gli occhi” dei bambini del Laboratorio creativo “Artisti si cresce” del Museo del Mare di San Benedetto. Le performaces al MAM degli scultori e dei pittori, si concluderanno sabato 17 giugno e lo stesso giorno, alle ore 18,30 si terrà, in corrispondenza del monumento al Gabbiano Jonathan, la cerimonia di chiusura.

“Il Museo dell’arte sul Mare è diventato un elemento caratterizzante della città di San Benedetto – dice l’Assessore alla Cultura Lina Lazzari – Una caratteristica che lega il mare, l’acqua il, porto e l’arte alla città. Penso che questo sia veramente molto importante e l’altra cosa importante è che stiamo cercando veramente di valorizzarla di esportarla, anche attraverso una serie di manifestazioni importanti; dalla musica, alla cucina, all’arte in genere

“Il Museo dell’arte sul Mare è una cosa unica al mondo – afferma l’organizzatore Piernicola Cocchiaro – Quando seleziono gli artisti, questi già conoscono il Festival dell’arte sul Mare. Questo mi rende felice ed orgoglioso, perchè vuol dire che è un festival veramente importante nel suo ambito. Quest’anno come sempre le sessioni saranno quattro: “scultura viva”, “pittura viva”, poi abbiamo una sezione che si chiama “mostre e conferenze” e, come l’anno scorso, una sezione dedicata ai bambini del laboratorio creativo artisti si cresce del Museo del Mare, curato da Francesca Vitelli. Nella sezione scultura viva parteciperanno 6 artisti tra cui ancora una volta il nostro Giuseppe Straccia che ha riempito il molo con le sue sculture e che è diventato famoso soprattutto per il suo presepe di cui si parla veramente tanto. Un ringraziamento particolare va a Fabrizio Mariani, grande amico e collaboratore, che in questi anni ha creato l’immagine grafica di questo festival.”

Come ogni anno, il Festival, sara’ finanziato dall’Amministrazione Comunale. L’evento può contare sugli sponsor consooidati: la Ditta Elettropneumatica, che curera’ gratuitamente la parte tecnica e l’Associazione Albergatori “Riviera delle Palme”, che ospiterà gratuitamente, gli artisti.

Di Seguito il Programma