GROTTAMMARE – “I cittadini grottammaresi hanno scelto la continuità. Ne prendiamo atto con il massimo rispetto e ci congratuliamo con sindaco eletto, Alessandro Rocchi. Da oggi saremo all’opposizione ma nasce nuova fase: continueremo a lavorare per costruire un’alternativa basandoci sui contenuti come abbiamo sempre fatto, più forti che mai”. Queste le prime dichiarazioni di Marco Sprecacè, candidato sindaco per il centrodestra in questa tornata elettorale.