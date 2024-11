GROTTAMMARE – Di seguito, nel virgolettato, quanto scritto dal consigliere di minoranza, Sprecacè, al sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi. Riportato un evento spiacevole di cui è stato protagonista, verificatosi alla fine del precedente Consiglio Comunale. Dall’altra parte un consigliere del Movimento Solidarietà e Partecipazione.

“Gent.mo Sindaco,

in seguito ad alcuni eventi intercorsi dopo il Consiglio Comunale del 24 ottobre 2024 mi sento di renderLa partecipe di una situazione spiacevole che ho subito da un Consigliere comunale del Movimento Solidarietà e Partecipazione. Il consigliere è arrivato ad affermare che l’unico modo per zittirmi sarebbe quello di utilizzare un bastone, ovvero, “l’unico modo per farti stare zitto è il bastone”. Tale affermazione, sarebbe stata pronunciata in maniera reiterata, in dialetto, in presenza di altre persone.

Non nascondo la mia amarezza per tale attacco, grave a mio avviso, soprattutto se pronunciato da un membro del Consiglio Comunale contro un altro componente, oltretutto di minoranza. La situazione è ancora più avvilente perché il consigliere non si è reso conto della gravità delle

proprie affermazioni, continuando ad affermare che sarebbe abituato ad utilizzare tali termini. Mi sarei aspettato delle scuse, ma non sono arrivate.

Provo brevemente a descriverLe i momenti antecedenti agli insulti. Uscito dalla Sala Consiliare ho incrociato alcuni consiglieri di maggioranza, mentre attendevo la collega Concetti, ho scambiato cordialmente qualche battuta con i presenti. In seguito, si è aggiunto anche il consigliere, il quale si accingeva a formulare delle domande provocatorie al sottoscritto in merito allo stabile ex-Cantalamessa.

Chiedeva insistentemente quale fosse il mio progetto di riqualificazione dell’area, viste le amicizie con il sindaco di Ascoli. Ho risposto che il mio progetto sarebbe emerso con la mia vittoria alle elezioni. Tuttavia, ho ricordato che la vostra compagine aveva un progetto ad oggi non operativo, ma soprattutto nessuno della maggioranza aveva chiesto, al sottoscritto, consigli o aiuti per risolvere la questione. Ho dato le medesime risposte altre volte, senza utilizzare termini sconvenienti e offensivi. Non ho ricevuto lo stesso trattamento.

Non sono disposto ad accettare questa tracotanza, tali comportamenti vanno contrastati con fermezza. Sebbene siamo su fronti differenti, ciò non mi impedisce di avere rispetto e stima di Lei, sig. Sindaco, e di tutti i membri della maggioranza. Le idee politiche possono essere differenti, ma il rispetto e la buona educazione sono essenziali. Spero che le mie parole abbiano un riscontro concreto. Auspico una netta presa di posizione in merito alle deplorevoli affermazioni pronunciate dal consigliere nei miei confronti”.