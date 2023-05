ASCOLI PICENO – Fondi PNRR, linea intervento B2.2: finanziata iniziativa promossa dall’Unione Montana del Tronto e Valfluvione: si tratta di contributi destinati a soggetti pubblici e privati per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio. Segue la nota dell’Ente:

«“La trama e l’ordito”: è questo il titolo dell’iniziativa, promossa dall’Unione Montana del Tronto e Valfluvione, per sviluppare le connessioni per uno sviluppo sostenibile del territorio montano. Il progetto, a sostegno delle iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio, è stato ammesso a finanziamento per 2,5 milioni di euro, con ordinanza n. 44 del 27 aprile 2023 del Commissario Straordinario per il Sisma Sen. Guido Castelli.

Grande soddisfazione per l’ammissione a finanziamento del progetto è stata espressa dal Presidente dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione, nonché Sindaco di Palmiano (AP), Giuseppe Amici e dai sindaci UMTF. Ha dichiarato il presidente Amici: “Questi interventi, così ambiziosi, sono da considerarsi indispensabili per favorire la rinascita e lo sviluppo di tutto l’entroterra. L’iniziativa “la trama e l’ordito”, e i progetti in essa contenuti, vanno ad aggiungersi a quelli che stiamo già attuando con la Strategia Nazionale Aree Interne. Dobbiamo lavorare tutti insieme per contrastare il fenomeno dello spopolamento dell’entroterra, e per garantire servizi a tutta la popolazione. Mi sento quindi in dovere di ringraziare tutti i Sindaci dell’Unione Montana, tecnici, funzionari amministrativi e collaboratori che hanno creduto a questo progetto strategico associato .Sicuramente va dato atto e un riconoscimento importante all’impegno del Commissario Sen.Castelli e a tutta la cabina di regia di aver saputo condurre in porto un programma cosi importante e complesso”.

Tornando al nome del progetto “La trama e l’ordito”, secondo l’Unione Montana del Tronto e Valfluvione, lo sviluppo del territorio è il risultato di un processo di tessitura realizzato attraverso l’intreccio di due filamenti, metafore delle azioni funzionali alla crescita ed alla coesione delle aree interne: “la trama” che è in grado di generare nuova occupazione e ripopolare il territorio lavorando sulle dinamiche imprenditoriali, economiche e sociali; “l’ordito”, veicolo di nuove prospettive in grado di animare e coinvolgere le comunità, nella valorizzazione turistica, culturale e ambientale.

Ordito e trama simboleggiano quindi l’intreccio tra identità e innovazione, tra storia e opportunità di futuro, non più antagoniste, alternative, ma capaci di integrarsi, di farsi complementari per tracciare nuove direttrici di crescita e di coesione.

A tessere le molteplici iniziative ed interventi che saranno attivati su tutto il territorio dell’Unione sarà un centro servizi innovativo e hub multifunzionale, che sarà attivato presso la sede dell’Unione Montana. Misure per lo sviluppo della comunità educante, servizi socio-sanitari di prossimità, co-generazione imprenditoriale, identità, ambiente, ospitalità, cultura, creatività e outdoor sono i temi che saranno sviluppati attraverso un insieme coordinato di interventi infrastrutturali e immateriali che coinvolgeranno tutti i comuni dell’Unione. Un’opportunità straordinaria per i territori dell’Unione Montana presieduta da Amici, composta da comuni capaci di accrescerne attrattività, sviluppo economico, occupazionale e inclusione, contribuendo a dare una nuova spinta propulsiva per la rigenerazione e resilienza delle aree interne.

Gli interventi che saranno realizzati, grazie all’ammissione a finanziamento di questo progetto, sono tanto ambiziosi quanto necessari per la crescita dell’intero territorio.

In particolare, si va dalla ristrutturazione del piano primo dell’immobile dell’Ex Asilo del Comune di Appignano del Tronto, al fine di creare uno spazio culturale, sociale, educativo e creativo, alla realizzazione di una struttura poliambulatoriale nel Comune di Arquata del Tronto, indispensabile per rispondere alle esigenze ed ai bisogni degli anziani e dei disabili. Il Comune di Palmiano, invece, avrà uno spazio polifunzionale, dotato di strumentazioni tecniche di elevata qualità, nel quale si terranno corsi formativi ed educativi, eventi, processi di co-progettazione e quanto altro sarà da considerarsi opportuno per la rivitalizzazione sociale ed economica del territorio.

Uno spazio di lavoro ibrido e stimolante, dove poter attivare processi di ascolto della comunità e divulgare informazioni relative a misure ed aiuti per imprese e cittadini, sarà presente anche a Venarotta, attraverso la riqualificazione dell’ex consorzio comunale.

Vi è di più. Nel Comune di Montegallo sarà realizzato un immobile accessorio e complementare alla struttura turistico ricettiva “En Plein Air”, al fine sia di mantenere e promuovere la tradizione agri-musicale assunta dal punto di ristoro, sia di incentivare l’enogastronomia del territorio.

Il Comune di Acquasanta Terme, adeguando un immobile di circa 350 mq, intende allestire, all’interno dello stesso, uno spazio altamente innovativo, animato da contenuti digitali per la promozione di percorsi naturalistici del territorio, attraverso esperienze cd. “phigital”.

La riqualificazione di un immobile per la creazione di uno spazio di co-working, di documentazione, e di studio, è quanto voluto anche dal Comune di Roccafluvione, il quale punta, inoltre, sul recupero e sulla riqualificazione di cantine storiche.

Anche il borgo di Ripaberarda, nel Comune di Castignano, sarà implementato attraverso la creazione di percorsi turistici e di spazi espositivi.

Il Comune di Comunanza intende procedere, invece, alla valorizzazione dell’Auditorium “Adriano Luzi”, mostrando particolare attenzione al coinvolgimento attivo e all’inclusione di bambini e ragazzi con disabilità.