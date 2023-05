ANCONA – Sebastianelli (PDF): “Sei milioni di bambini uccisi fino ad oggi, quanti ancora ne volete morti?”

“Si è svolta ieri la manifestazione di “non una di meno” a favore dell’aborto. Già il nome è una contraddizione visto che l’associazione femminista promuove una pratica che ha provocato 6 milioni di bambini in meno (tra cui molte bambine che oggi sarebbero state donne). La difesa del presunto diritto ad ucciderli poi, è anche più incoerente”

Questo ha dichiarato Fabio Sebastianelli, coordinatore regionale del Popolo della Famiglia, commentando la manifestazione e i fatti accaduti durante la stessa.

“Per capirci – continua Sebastianelli – sono sempre in prima linea a parlare di diritti, poi però violano (e da quanto appreso anche in modo violento) quello, Costituzionalmente garantito, di manifestare la propria opinione a chi non la pensa come loro.

Infatti i pochi volontari del Cav di Loreto che la settimana scorsa avevano avvisato sia la Questura che gli organizzatori di una loro piccola presenza pacifica alla manifestazione, sono stati costretti ad andarsene, scortati dalla Polizia, per non essere aggrediti. Questo accade anche all’inverso, ovviamente, quando le manifestazioni organizzate sono contro l’aborto. I picchetti dei pro morte, spesso non autorizzati e sicuramente non pacifici , provocano disordine cercando di vietare l’esposizione di un’idea contraria alla loro. Disordini che, per fortuna, non sfociano in violenza fisica sempre e solo grazie alla presenza delle forze dell’ordine. Un esempio recente: quanto accaduto a Jesi il 15 aprile alla presentazione del Libro ‘Contro l’aborto’ di Mario Adinolfi”

“In pratica, conclude Sebastianelli – l’unica opinione che può essere espressa, secondo i “difensori dei diritti” è la loro. Gli altri devono tacere o essere condannati a subire la loro violenza fascista e antidemocratica”

Il Popolo della Famiglia dichiara la propria solidarietà al Cav di Loreto e continuerà a lottare, pacificamente, con fermezza per la difesa del diritto a nascere e a vivere, specie di chi non ha voce per parlare”.