MARCHE – “Il tetto alle assunzioni prevede un limite di spesa per ogni regione (si presuppone per evitare sprechi di denaro), ma si spende molto di più con i medici a gettone.”

Questo hanno dichiarato Fabio Sebastianelli, coordinatore regionale del Popolo della Famiglia, e Fabio Amici, presidente del Comitato Trasparenza e Anticorruzione, commentando un recente articolo riguardante l’utilizzo dei medici a gettone nella sanità marchigiana.

“Utilizzare i medici a gettone per un periodo determinato – continuano- magari in un momento di emergenza potrebbe anche essere accettabile come extrema ratio. Farlo a tempo indeterminato, però, costituisce non solo uno sperpero di denaro pubblico ma anche un calo di qualità del servizio sanitario”.

Ancora: “A questo proposito citiamo le parole scritte dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) in una presa di posizione (avvenuta già nel 2022) con la quale sollecita il ministero della Salute e il MEF a prendere provvedimenti: “Ci sono infatti, più profili in gioco: l’elevato costo dei servizi; l’inadeguatezza del servizio offerto; la scarsa affidabilità del servizio“.

A queste parole aggiungiamo segnalazioni, da parte di medici di famiglia, che si sono trovati a dover fare ricette per medicinali o giorni di malattia prescritti, al pronto soccorso, da medici a gettone che, in quanto non strutturati, non erano in possesso di ricettario rosso e di accreditamento inps. Per cui, oltre al tempo in più perso dal paziente per andare dal medico di famiglia, anche lavoro in più per gli stessi medici di famiglia già oberati da una immensa, e spesso inutile, burocrazia.”

“È chiaro – concludono – che se esiste una legge che prevede un tetto alle assunzioni la Regione non può far altro che rispettarla, ma ha senso non assumere per risparmiare e poi spendere più del doppio per pagare personale privato per coprire i posti vacanti? Per il Popolo della Famiglia e il Comitato Trasparenza e Anticorruzione, No!

Ci chiediamo, inoltre, se questa pratica (che sicuramente non rispetta il principio di economicità della pubblica amministrazione) possa costituire un danno erariale. Ricordiamo ai vertici della Regione Marche, che il Governo nazionale batte la loro stessa bandiera di partito, per cui invitiamo il Governo regionale a premere sul nazionale perché le assunzioni vengano permesse evitando così inutili sprechi di denaro pubblico e discriminazioni economiche verso il personale medico strutturato.”