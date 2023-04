SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sfida in trasferta per la Samb che affronterà domenica 16 aprile alle ore 15 allo Stadio “Pasqualino Ferrante” il Matese.

Lo scorso anno i verdeoro hanno partecipato al campionato di Serie D Girone F classificandosi in dodicesima posizione a 49 punti. L’ultimo precedente con la Samb sorride ai campani che hanno sbancato il “Riviera” per 1-2 nel finale grazie ai gol di Ricamato e Napoletano, dei rossoblu aveva segnato Cardella che tra l’altro ha fallito un rigore. Oltre a ricordare la sceneggiata penosa di Renzi, entrato in campo per inveire contro l’arbitro per la sua direzione di gara.

Per quanto riguarda l’ultimo precedente in terra campana risale al 28 novembre 2021 dove la Samb, allenata da Antonioli, subì una sconfitta per 3-1: decisivi la doppietta di El Ouazni e Alfageme, per i rossoblu a segno Angiulli.

Nel campionato in corso la formazione di Urbano, subentrato a Perrotti, è posizionata al sesto posto a 43 punti a sole quattro lunghezze dal Cynthialbalonga, in zona play-off.

I risultati ottenuti fino ad oggi sono i seguenti: 11 vittorie, 10 pareggi e sono ben 9 le sconfitte incassate giunti alla 30^ giornata.

Sono 41 i gol segnati e 33 quelli subiti e con queste statistiche il Matese risultando come la squadra con il quarto miglior attacco del girone. Inoltre il “Ferrante” è un vero e proprio fortino per i lupi che hanno perso solo tre gare in casa: contro Nuova Florida, Tolentino e Pineto. È proprio contro gli abruzzesi l’ultima sconfitta ed è datata 22 gennaio.

Giocatori da tenere d’occhio: Vittorio Esposito (10 gol, 1 assist), Daniele Napoletano (11 gol 3 assist) e il classe 2003 Samuele Sorrentino (8 gol e 1 assist). I tre attaccanti insieme hanno segnato 29 gol e formano un tridente d’attacco molto pericoloso e imprevedibile.

Una sfida esterna nella quale i rossoblu devono riscattare la sconfitta casalinga rimediata in extremis contro il Fano e provare a chiudere il discorso salvezza.

La gara sarà visibile sulla pagina del Matese a pagamento.