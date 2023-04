SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Disabilità ed emozioni, all’Auditorium un convegno per famiglie e caregiver. L’iniziativa pone l’accento sugli aspetti emotivi della convivenza familiare con persone disabili. Segue la nota del Comune:

«Giovedì 20 aprile, a partire dalle ore 16,30, all’Auditorium comunale “Giovanni Tebaldini” si terrà il convegno organizzato dal Comune “Le emozioni della disabilità: dall’infanzia all’adolescenza… Fino all’età adulta”.

L’obiettivo del convegno è esaminare il tema della disabilità nelle varie fasi della vita, puntando i riflettori sui rapporti emozionali dell’intera famiglia: sarà dunque un momento formativo e di riflessione con professionisti esperti per considerare la disabilità nella sua interezza, con tutti i desideri e i bisogni propri dell’essere umano.

L’appuntamento, rivolto a familiari e caregiver, pone l’accento sull’importanza di costruire un dialogo attorno alle emozioni della disabilità, da qualunque parte della famiglia provengano: dai neo genitori ai fratelli fino alla stessa persona disabile, superando tutti i tabù e i pregiudizi legati al tema.

All’incontro interverranno Maurizio Pincherle, neuropsichiatra infantile, e gli psicologi e psicoterapeuti Daniele Luciani e Maria Antognozzi. Introduce e modera il convegno Cristiana Carniel, presidente dell’associazione “Michelepertutti”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Minori/adolescenti e inclusione sociale” (funzionario responsabile Simona Montauti), telefonando al numero 0735 794324 oppure scrivendo a: montautis@comunesbt.it.

“L’iniziativa è un’occasione di confronto – afferma l’assessore alle Politiche Sociali Andrea Sanguigni – in cui dar voce alle domande, alle ansie e alle paure che accompagnano i familiari e le figure educative alle prese con i cambiamenti tipici delle diverse fasi evolutive della crescita. L’augurio è che si possa parlare di disabilità focalizzando l’attenzione sui sentimenti e sulle emozioni che gravitano attorno a questa realtà e che spesso si fa difficoltà a far emergere”».