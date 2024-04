SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lunedì 8 aprile l’Auditorium comunale “Giovanni Tebaldini” ospiterà il primo incontro con gli stakeholder del programma Intelligent Cities Challenge – ICC, iniziativa di supporto della Commissione europea che affianca e sostiene le città dell’Unione nella creazione e nell’implementazione di strategie per la conversione verde e l’innovazione digitale e alla quale il Comune di San Benedetto ha di recente aderito.

San Benedetto partecipa al programma in veste di ente capofila di un gruppo che annovera nel suo insieme la Camera di Commercio della Regione Marche, l’Università di Urbino “Carlo Bo” e la software house “FoodiesTrip”, con l’obiettivo di definire caratteristiche e azioni di un “Local Green Deal” su misura per il territorio e adeguato a sostenere uno sviluppo a tutto tondo in chiave sostenibile del tessuto cittadino.

Scopo dell’appuntamento è quello di mettere in contatto le Istituzioni parti del programma con i cittadini e i portatori d’interesse in modo da instaurare un rapporto di mutuo scambio e confronto dal quale possano scaturire linee guida e attività condivise che andranno poi a costituire il fulcro dell’azione di San Benedetto all’interno del programma stesso.

L’incontro L’appuntamento è alle 16:30, alla presenza di un esperto inviato dalla Commissione europea che illustrerà la portata del programma. Nel corso dell’incontro, saranno verificate le iniziative poste in essere fino ad ora dall’Amministrazione comunale e saranno raccolte idee, suggerimenti e contributi da parte dei portatori d’interesse locali che vorranno prendere parte in maniera attiva allo sviluppo del programma.